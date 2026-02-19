Le ministre guyanais déclare qu'Exxon s'efforce de déterminer les ressources en gaz du bloc Stabroek

Exxon Mobil XOM.N poursuit ses travaux pour déterminer les ressources totales en gaz naturel du bloc Stabroek en Guyane, a déclaré le ministre de l'énergie du pays dans une interview à Reuters.

"(L'équipe technique du gouvernement) est toujours en train d'examiner la question avec Exxon", a déclaré Vickram Bharrat, ministre des ressources naturelles de la Guyane. "Exxon doit encore faire plus de travail pour évaluer la quantité de ressources qu'il y a là-bas