Le ministre guyanais déclare qu'Exxon s'efforce de déterminer les ressources en gaz du bloc Stabroek
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 17:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Exxon Mobil XOM.N poursuit ses travaux pour déterminer les ressources totales en gaz naturel du bloc Stabroek en Guyane, a déclaré le ministre de l'énergie du pays dans une interview à Reuters.

"(L'équipe technique du gouvernement) est toujours en train d'examiner la question avec Exxon", a déclaré Vickram Bharrat, ministre des ressources naturelles de la Guyane. "Exxon doit encore faire plus de travail pour évaluer la quantité de ressources qu'il y a là-bas

