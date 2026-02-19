Le ministre guyanais déclare qu'Exxon s'efforce de déterminer les ressources en gaz du bloc Stabroek

(Ajout d'éléments de contexte et de détails tirés de l'entretien avec le ministre de l'énergie) par Sheila Dang et Kemol King

Exxon Mobil XOM.N poursuit ses travaux pour déterminer les ressources totales en gaz naturel du bloc Stabroek en Guyane, a déclaré le ministre de l'énergie du pays.

"(L'équipe technique du gouvernement) poursuit ses travaux avec Exxon", a déclaré Vickram Bharrat, ministre guyanais des ressources naturelles. "Exxon doit encore faire plus de travail pour évaluer la quantité de ressources qu'il y a là-bas."

La major pétrolière américaine, qui dirige le consortium exploitant le bloc, a déjà déclaré que l'estimation des ressources et leur répartition entre le pétrole brut et le gaz associé et non associé constituaient un travail continu.

Exxon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

L'estimation de la répartition des ressources serait nécessaire pour évaluer le potentiel des projets gaziers, tant pour le marché intérieur que pour les exportations.

Lors d'une interview à la Guyana Energy Conference, M. Bharrat a déclaré que la priorité du gouvernement était de développer des projets industriels terrestres pour utiliser le gaz et faire progresser l'économie du pays, tels que des centres de données et des usines d'engrais. Une fois qu'il aura été déterminé qu'il y a un excédent de gaz au-delà de cela, le gouvernement cherchera à commencer les exportations, a-t-il dit.

Exxon a mis à jour pour la dernière fois l'estimation des ressources totales du Stabroek en 2022, à environ 11 milliards de barils d'équivalent pétrole.