Le ministre des Finances estime qu'une économie danoise forte peut surmonter la crise de Novo Nordisk
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jacob Gronholt-Pedersen

L'économie danoise reste robuste malgré les suppressions d'emplois chez Novo Nordisk NOVOb.CO , a déclaré mercredi Nicolai Wammen à Reuters, rejetant les inquiétudes selon lesquelles les difficultés financières du groupe pharmaceutique pourraient avoir un impact supplémentaire sur les perspectives économiques du pays.

Novo Nordisk, connu pour son médicament à succès pour la perte de poids Wegovy, a annoncé la suppression de 9 000 emplois dans le monde, dont 5 000 au Danemark. Le mois dernier, le Danemark a réduit ses prévisions de croissance économique pour 2025 à 1,4 % contre 3 %, citant les perspectives plus faibles de Novo Nordisk.

"Je ne pense pas que l'annonce d'aujourd'hui modifie les estimations économiques faites par le gouvernement", a déclaré Nicolai Wammen lors d'une interview.

"L'économie danoise est extrêmement forte et nous avons le taux d'emploi le plus élevé jamais enregistré au Danemark, un taux de chômage très bas et une dette très faible. Nos finances publiques sont excédentaires depuis neuf années consécutives", a-t-il ajouté. "Ces dernières années, nous avons été le pays d'Europe qui a dégagé l'excédent le plus important. Le Danemark est donc dans une position très, très solide."

La nation nordique, qui compte 6 millions d'habitants, a bénéficié de l'expansion rapide de Novo Nordisk, qui a tiré la croissance de son médicament amaigrissant Wegovy et de son traitement du diabète Ozempic.

L'année dernière, le Danemark s'est classé parmi les économies européennes à la croissance la plus rapide, Novo Nordisk représentant un cinquième de la croissance de l'emploi dans le pays.

"Pour mettre en perspective les 5 000 licenciements, il est important de dire que nous avons connu une augmentation de l'emploi de 38 000 personnes au cours de l'année écoulée", a déclaré Nicolai Wammen.

L'économie danoise, orientée vers l'exportation et soutenue par de grandes entreprises telles que le groupe maritime Maersk

MAERSKb.CO , le brasseur Carlsberg CARLb.CO , le fabricant de jouets Lego et le fabricant d'éoliennes Vestas VWS.CO , reste sensible aux évolutions mondiales, mais elle est soutenue par des finances publiques solides et un excédent d'épargne. "Certains se demandent si l'on peut comparer cette situation à celle de Nokia", a déclaré Nicolai Wammen. "Je ne pense pas que le Danemark dépende d'une seule entreprise", a-t-il ajouté.

"Novo Nordisk doit faire face à des défis qu'elle a elle-même soulignés, mais cela ne change rien au fait qu'elle reste une entreprise danoise et mondiale très forte."

La domination de Nokia sur le marché des téléphones portables a pris fin brutalement lorsque Apple a présenté l'iPhone en 2007, ce qui a entraîné des licenciements massifs et une stagnation économique en Finlande.

