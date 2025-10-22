Le ministre de l'énergie déclare que l'usine russe d'Orenbourg recommence à recevoir du gaz provenant d'un gisement du Kazakhstan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Shell, Eni et Chevron figurent parmi les parties prenantes de Karachaganak

*

L'Ukraine a attaqué l'usine de gaz russe avec des drones dimanche

*

Le gaz provenant du gisement du Kazakhstan est traité dans l'usine russe

(Ajout de détails, d'éléments de contexte et de la citation du ministre au paragraphe 4) par Tamara Vaal

L'usine de gaz russe d'Orenbourg, endommagée par une attaque de drones dimanche, a recommencé à recevoir du gaz naturel en provenance du gisement kazakh de Karachaganak, a déclaré mercredi le ministre kazakh de l'énergie.

L'attaque du site gazier d'Orenbourg, situé à environ 1 700 km ( 1 056 miles) à l'est de l'Ukraine, a marqué la première perturbation connue pour les majors pétrolières occidentales opérant en Russie dans le cadre de la campagne de Kyiv contre l'infrastructure énergétique russe. L'incident a souligné la vulnérabilité des actifs énergétiques transfrontaliers face à l'aggravation du conflit.

Il a entraîné une réduction de la production de pétrole et de condensats de gaz à Karachaganak, un important gisement situé dans le Kazakhstan voisin et exploité par un consortium international comprenant les grandes sociétés américaines Chevron CVX.N , Shell SHEL.L et Eni ENI.MI .

"Ils ont commencé à recevoir du gaz", a déclaré le ministre kazakh de l'énergie, Erlan Akkenzhenov, à des journalistes dans la capitale kazakhe Astana, à propos de la reprise de l'alimentation de l'usine d'Orenbourg.

Le gaz brut de Karachaganak est généralement livré de l'autre côté de la frontière à l'usine de traitement d'Orenbourg. La production de pétrole et de gaz à Karachaganak est étroitement liée, ce qui signifie que le champ ne peut pas produire beaucoup de pétrole si sa production de gaz est en baisse.

La production de Karachaganak a chuté lundi entre 25 000 tonnes (196 500 barils par jour) et 28 000 tonnes par rapport au niveau habituel de 35 000-35 500 tonnes, selon deux sources qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat en raison de la sensibilité de la situation.