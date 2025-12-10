information fournie par Boursorama avec AFP • 10/12/2025 à 14:46

Italie: baisse de la production industrielle en octobre

( AFP / DAMIEN MEYER )

La production industrielle italienne a légèrement baissé en octobre (-0,3% sur un an), notamment dans l'industrie textile et la chimie, selon les premières estimations publiées mercredi par l'Institut national des statistiques (Istat).

La production dans la Botte n'arrive pas à rebondir depuis la fin de l'année 2021: sur les 10 premiers mois de l'année 2025, elle est en baisse de 0,6% par rapport à la même période en 2024.

Au mois d'octobre, l'activité a aussi ralenti par rapport au mois de septembre (-1%) dans "les principaux secteurs industriels, à l'exception de l'énergie", note l'Istat dans un communiqué.

Sur le trimestre août-octobre, la moyenne de la production baisse de 0,9% par rapport au trimestre précédent.

L'économie italienne a évité de peu la récession au troisième trimestre 2025, avec un produit intérieur brut (PIB) stationnaire par rapport au deuxième trimestre.

Dans le détail, l'industrie textile voit sa production baisser en octobre de 5% sur un an et l'industrie chimique de 6,6%.

A contrario, les hausses les plus marquées concernent l’extraction (+5,2%) et la métallurgie et la fabrication de produits en métal (+2,7%).

L'Istat prévoit toujours une croissance de 0,5% du PIB italien pour l'année 2025 et de 0,8% pour 2026, soutenue par la demande intérieure.