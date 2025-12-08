Le ministre britannique du commerce se rendra aux États-Unis cette semaine pour discuter des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre britannique du commerce se rendra aux États-Unis cette semaine pour des négociations commerciales, après avoir annoncé un accord qui éliminerait les droits de douane sur les produits pharmaceutiques et médicaux en échange de l'acceptation par le Royaume-Uni de payer des prix plus élevés pour les nouveaux médicaments.

La Grande-Bretagne a été le premier pays à conclure un accord visant à réduire certains des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump en mai , mais la mise en œuvre de l'accord a progressé lentement, secteur par secteur.

Si l'accord a permis de réduire les droits de douane auxquels sont soumis les constructeurs automobiles britanniques, les négociations visant à réduire les prélèvements sur l'acier n'ont pas été finalisées, tandis que peu de détails ont été donnés sur la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre sur les produits pharmaceutiques , conclu la semaine dernière.

"Cette visite a pour but de passer de l'ambition à l'action, de faire progresser notre accord commercial et de garantir les investissements qui alimenteront la croissance", a déclaré Peter Kyle, le secrétaire d'État aux affaires et au commerce, avant le voyage.

Son bureau a indiqué qu'il se rendrait à Washington mardi pour s'entretenir avec le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, au sujet de l'avancement de l'accord conclu en mai, connu sous le nom d'Economic Prosperity Deal (accord de prospérité économique) (EPD).

M. Kyle se rendra ensuite à San Francisco mercredi pour s'entretenir avec des entreprises de technologie et de services financiers, dont Google GOOGL.O , PayPal PYPL.O et l'entreprise de conduite autonome Wayve.

Ancien ministre de la technologie, M. Kyle a participé aux négociations visant à garantir plus de 40 milliards de dollars d'investissements en Grande-Bretagne par le biais d'un pacte technologique avec les États-Unis afin de renforcer les liens dans les domaines de l'IA, de l'informatique quantique et de l'énergie nucléaire civile, annoncé lors de la visite d'État de M. Trump en septembre.