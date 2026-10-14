Le ministre britannique des Finances, John Healey, s'attaquera aux places de marché en ligne dans le cadre d'une campagne de lutte contre la fraude fiscale, rapporte le Times

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(Mise à jour de l'article du 13 octobre pour ajouter la réponse d'eBay au point 3)
Le Royaume-Uni prévoit de rendre les places de marché en ligne, notamment Amazon AMZN.O , eBay
EBAY.O et Temu, responsables de la perception de la taxe due par les détaillants vendant sur leurs plateformes, a rapporté mardi le Times.
Le ministre des Finances, John Healey, devrait annoncer cette mesure dans le cadre d’une campagne de répression visant les vendeurs étrangers qui échappent à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette initiative devrait permettre de collecter jusqu’à 1 milliard de livres sterling (1,33 milliard de dollars) et contribuer à financer des baisses de la taxe foncière pour les magasins physiques, précise le journal.
* Cette initiative intervient alors que les détaillants britanniques traditionnels ont multiplié les appels à une action contre les vendeurs en ligneétrangers , arguant que les failles fiscales et douanières leur confèrent un avantage déloyal.
* M. Healey a déclaré en juin que la Grande-Bretagne allait supprimer l’exonération des droits de douane sur les importations de faible valeur à compter d’octobre 2028, afin de combler une lacune fiscale dont bénéficient les détaillants en ligne tels que la société chinoise Shein.
* En réponse à une question de Reuters, eBay a déclaré “soutenir fermement les mesures visant à garantir que les vendeurs étrangers respectent leurs obligations légales et fiscales”.
* Le Trésor a refusé de commenter l’article du Times, affirmant que les décisions en matière fiscale relevaient de la compétence de M. Healey, qui les présenterait lors d’événements consacrés à la politique budgétaire. Amazon et Temu n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
* Le journal a indiqué que les places de marché en ligne seraient tenues de prélever la TVA à la source pour les vendeurs professionnels dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 90.000 livres sterling.
* Selon le Times, Amazon a salué cette proposition et estimé que cette mesure pourrait rapporter environ 700 millions de livres sterling au Trésor.
* Les ministres auraient examiné des projets de taxe sur les entrepôts, mais les auraient rejetés, précise l’article.
* M. Healey, qui a pris ses fonctions en juillet, doit présenter son premier budget le 28 octobre.
(1 dollar = 0,7545 livre)
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