Le ministre britannique des Finances, John Healey, s'attaquera aux places de marché en ligne dans le cadre d'une campagne de lutte contre la fraude fiscale, rapporte le Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 13 octobre pour ajouter la réponse d'eBay au point 3)

Le Royaume-Uni prévoit de rendre les places de marché en ligne, notamment Amazon AMZN.O , eBay

EBAY.O et Temu, responsables de la perception de la taxe due par les détaillants vendant sur leurs plateformes, a rapporté mardi le Times.

Le ministre des Finances, John Healey, devrait annoncer cette mesure dans le cadre d’une campagne de répression visant les vendeurs étrangers qui échappent à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette initiative devrait permettre de collecter jusqu’à 1 milliard de livres sterling (1,33 milliard de dollars) et contribuer à financer des baisses de la taxe foncière pour les magasins physiques, précise le journal.

* Cette initiative intervient alors que les détaillants britanniques traditionnels ont multiplié les appels à une action contre les vendeurs en ligneétrangers , arguant que les failles fiscales et douanières leur confèrent un avantage déloyal.

* M. Healey a déclaré en juin que la Grande-Bretagne allait supprimer l’exonération des droits de douane sur les importations de faible valeur à compter d’octobre 2028, afin de combler une lacune fiscale dont bénéficient les détaillants en ligne tels que la société chinoise Shein.

* En réponse à une question de Reuters, eBay a déclaré “soutenir fermement les mesures visant à garantir que les vendeurs étrangers respectent leurs obligations légales et fiscales”.

* Le Trésor a refusé de commenter l’article du Times, affirmant que les décisions en matière fiscale relevaient de la compétence de M. Healey, qui les présenterait lors d’événements consacrés à la politique budgétaire. Amazon et Temu n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* Le journal a indiqué que les places de marché en ligne seraient tenues de prélever la TVA à la source pour les vendeurs professionnels dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 90.000 livres sterling.

* Selon le Times, Amazon a salué cette proposition et estimé que cette mesure pourrait rapporter environ 700 millions de livres sterling au Trésor.

* Les ministres auraient examiné des projets de taxe sur les entrepôts, mais les auraient rejetés, précise l’article.

* M. Healey, qui a pris ses fonctions en juillet, doit présenter son premier budget le 28 octobre.

(1 dollar = 0,7545 livre)