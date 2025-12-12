Le ministre américain des transports déclare qu'il veillera à la sécurité du trafic aérien à Washington

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires de Duffy au paragraphe 2, de législateurs et d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 10) par David Shepardson

WASHINGTON, 12 décembre - Le ministre américain des Transports, Sean Duffy, a déclaré vendredi qu'il n'autoriserait pas les hélicoptères militaires et les avions de ligne à se rapprocher les uns des autres près de l'aéroport national Reagan Washington, en dépit d'un projet de loi au Congrès qui, selon certains critiques, pourrait entraîner un trafic dangereux.

Le 29 janvier, un accident entre un Black Hawk de l'armée et un avion de ligne d'American Airlines a fait 67 morts près de l'aéroport Reagan et a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de l'aviation. « Nous ne laisserons pas les avions et les hélicoptères se croiser dans cet espace aérien. Cela ne se produira pas », a déclaré Sean Duffy lors d'une conférence de presse, ajoutant que les juristes du ministère étudiaient le texte, mais que des mesures de protection resteraient en place. « Nous contrôlons l'espace aérien civil ... . Nous allons assurer la sécurité quoi qu'il arrive. »

Jeudi, les législateurs ont fait pression pour renforcer les règles de sécurité des hélicoptères militaires proposées dans un projet de loi annuel sur la défense.

RÉFORMES PROPOSÉES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Le président de la commission du commerce du Sénat, le républicain Ted Cruz, et la principale démocrate de la commission, Maria Cantwell, ont déposé un amendement visant à supprimer les dispositions relatives aux hélicoptères militaires dans le projet de loi sur la défense et à insérer des exigences plus strictes approuvées par la commission en octobre.

Le projet de loi Cruz-Cantwell obligerait les exploitants d'aéronefs à équiper leur flotte d'un système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) d'ici à la fin de l'année 2031. Cette technologie de pointe permet aux avions de diffuser automatiquement leur position, leur altitude, leur vitesse et leur identité. En juillet, Sean Duffy a exprimé son soutien à la réforme.

Le projet de loi Cruz-Cantwell propose également d'autres réformes en matière de sécurité, notamment le renforcement de la surveillance du trafic mixte de jets et d'hélicoptères et des itinéraires de vol à proximité des aéroports commerciaux.

L'hélicoptère Black Hawk de l'armée impliqué dans l'accident volait au-dessus des niveaux d'altitude maximum et ne diffusait pas l'ADS-B à ce moment-là. Après avoir frôlé l'accident en mai, l'administration fédérale de l'aviation a interdit à l'armée de voler en hélicoptère autour du Pentagone. Le projet de loi sur la défense prévoit que les hélicoptères de l'armée américaine effectuant des missions d'entraînement diffusent des alertes à l'intention des aéronefs de l'aviation commerciale se trouvant à proximité, mais ne précise pas le type d'alertes à diffuser. Le ministère de la défense pourrait renoncer à cette exigence si une évaluation des risques avait été réalisée et si les risques pour les avions commerciaux pouvaient être résolus.

La présidente du Conseil national de la sécurité des transports, Jennifer Homendy, a également qualifié le projet de loi sur la défense concernant les hélicoptères de « risque inacceptable pour le public voyageur. »