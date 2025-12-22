 Aller au contenu principal
Le ministère russe des Affaires étrangères indique que Sergueï Lavrov a discuté de l'escalade dans les Caraïbes avec son homologue vénézuélien
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue vénézuélien, Yvan Gil, ont "exprimé leur vive inquiétude face à l'escalade des actions de Washington dans la mer des Caraïbes" lors d'un appel téléphonique lundi, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

"La Russie a confirmé son soutien total et sa solidarité avec les dirigeants et le peuple vénézuéliens", a déclaré le ministère dans un communiqué.

