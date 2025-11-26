Le ministère des finances annonce que l'Angola va renouveler la facilité de crédit de JPMorgan d'un montant de 1 milliard de dollars

L'Angola cherche à réduire le taux d'intérêt de la facilité

La décision d'extension a été prise, l'accord n'est pas finalisé - ministère des finances

JPMorgan refuse de commenter

L'Angola va reconduire une facilité de crédit de 1 milliard de dollars auprès de JPMorgan

JPM.N qui est proche de l'échéance, a déclaré mardi à Reuters un haut fonctionnaire du ministère des Finances.

Le pays d'Afrique australe cherchera à abaisser le taux d'intérêt de la facilité lorsqu'elle sera prolongée, a déclaré le fonctionnaire, qui n'a pas voulu être nommé parce que les termes de l'accord n'ont pas été conclus, sans donner plus de détails.

Le taux initial n'a pas été divulgué, mais le ministère des finances a déclaré en mai qu'il se situait juste en dessous de 9 %. JPMorgan a refusé de commenter l'accord de prolongation ou la révision des conditions.

"Seule la décision de prolonger a été prise. L'accord lui-même n'a pas encore été finalisé", a déclaré le fonctionnaire du ministère des finances.

Il y a près d'un an, l'Angola et JPMorgan ont convenu d'un contrat dérivé d'un an d'une valeur de 1 milliard de dollars, connu sous le nom de Total Return Swap (échange de rendement total), soutenu par 1,9 milliard de dollars d'obligations en dollars du gouvernement angolais créées à cet effet.

La banque a exigé 200 millions de dollars de garantie supplémentaire en avril, après que la valeur des obligations mises en garantie se soit affaiblie lorsque les États-Unis ont imposé des droits de douane considérables à certains pays.

Les obligations se sont redressées et le gouvernement a récupéré la garantie supplémentaire. L'obligation était cotée à 99,8 cents le dollar mardi, selon les participants au marché.

TRANSACTIONS HORS ÉCRAN

Les économies frontalières dont la cote de crédit est faible et le fardeau de la dette élevé se tournent de plus en plus vers des opérations de financement complexes et peu orthodoxes, comme le contrat de l'Angola avec JPMorgan, pour lever des fonds, ce qui a suscité des appels en faveur d'une plus grande transparence .

Le Sénégal, le Gabon et le Cameroun font partie des pays qui ont récemment eu recours à des opérations dites "hors écran", telles que des placements privés et des prêts, car le lourd fardeau de la dette et l'incertitude politique limitent dans certains cas leur accès aux émissions régulières.

Le ministère des finances angolais a défendu son accord avec JPMorgan. Le gouvernement n'a pas réellement levé de fonds avec les obligations de 1,9 milliard de dollars, mais les a utilisées comme garantie pour deux tranches de 600 millions de dollars et 400 millions de dollars de prêts de JPMorgan, afin d'éviter d'ajouter de la dette à ses comptes.

L'exportateur de pétrole brut est accablé par une dette extérieure élevée envers divers créanciers, y compris des prêts garantis par le pétrole de la Chine, et n'a actuellement aucun programme de financement avec le Fonds monétaire international.