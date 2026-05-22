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Le ministère chinois du Commerce organise une réunion avec des laboratoires pharmaceutiques étrangers
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère chinois du Commerce a organisé vendredi une table ronde avec des représentants de plus de 50 laboratoires pharmaceutiques étrangers, selon un communiqué du ministère.

* Parmi ces sociétés figurent Sanofi SASY.PA , Novartis

NOVN.S , BD BDX.N , Danaher DHR.N , Merck MRK.N , Eli Lilly

LLY.N et Gilead Sciences GILD.O , selon le communiqué.

* La Chine s'engage à améliorer les mécanismes de tarification et les systèmes réglementaires du secteur de la santé, et invite les entreprises pharmaceutiques de tous les pays à renforcer leur présence sur le marché chinois, a déclaré Ling Ji, vice-ministre du Commerce qui a présidé la réunion.

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