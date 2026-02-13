Le ministère américain du commerce apporte un premier soutien à la demande de Sibanye-Stillwater d'imposer des droits de douane sur le palladium russe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La demande de Sibanye-Stillwater SSWJ.J d'imposer des droits de douane sur les importations de palladium russe a reçu un soutien préliminaire du ministère américain du Commerce, bien qu'une décision finale ne soit pas attendue avant le milieu de l'année 2026, a déclaré le mineur vendredi.

Sibanye-Stillwater, qui possède des actifs de production en Afrique du Sud et aux États-Unis, a demandé en juillet à Washington d'imposer des droits de douane sur les importations de palladium russe afin de soutenir la viabilité à long terme des approvisionnements américains.

Les données commerciales indiquent que les flux mondiaux ont déjà commencé à se réorienter depuis que l'entreprise a déposé sa requête, les producteurs sud-africains gagnant du terrain sur le marché américain, mais perdant des parts au profit du palladium russe en Chine.

Mardi, le ministère américain du commerce a déclaré que son enquête avait permis de conclure à l'existence d'un dumping, citant une "marge de dumping moyenne pondérée préliminaire" de 132,83 % pour le palladium en provenance de Russie.

La décision finale, attendue en juin, fera également suite aux enquêtes menées par la Commission américaine du commerce international.

La conclusion préliminaire est encourageante pour Sibanye-Stillwater, car "le dumping du palladium par la Russie" a entraîné un désavantage concurrentiel important pour les producteurs américains, a déclaré le directeur général Richard Stewart dans un communiqué.

Le mineur basé à Johannesburg a affiché une perte de 211 millions de dollars au premier semestre 2025.

La société russe Nornickel GMKN.MM , premier producteur mondial de palladium avec une part de 40 % de la production mondiale, s'est refusée à tout commentaire.

Selon Trade Data Monitor, les importations américaines de palladium en provenance d'Afrique du Sud ont augmenté de 22 % pour atteindre 31 tonnes métriques entre janvier et novembre 2025, tandis que les livraisons en provenance de Russie, son deuxième plus grand fournisseur, ont chuté de 14 % pour atteindre 23 tonnes, ce qui met en évidence l'évolution des tendances commerciales.

Pour la Russie, les expéditions vers la Chine - son deuxième marché d'exportation de palladium après les États-Unis - ont bondi de 42 % pour atteindre 22 tonnes au cours de la même période, tandis que les importations de la Chine en provenance d'Afrique du Sud ont chuté de 11 % pour atteindre 6 tonnes.

Les prix du palladium XPD= , utilisé pour nettoyer les gaz d'échappement des véhicules à essence, ont augmenté de 76 % en 2025 dans le cadre d'un rallye plus large des métaux précieux.