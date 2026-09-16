Le ministère américain de la Justice soutient la demande de caution dans le litige antitrust opposant Paramount à Warner Bros

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Mardi, le ministère américain de la Justice a exhorté un tribunal fédéral à exiger des États qui cherchent à bloquer le rachat de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O , d’un montant de 110 milliards de dollars, qu’ils déposent une « caution appropriée » couvrant les coûts liés à tout retard dans la conclusion de l’opération.

Le ministère de la Justice a indiqué dans un mémoire déposé auprès d’un tribunal fédéral de Californie que les États et les autres plaignants privés demandant une injonction préliminaire en vertu de la loi fédérale sur la concurrence devaient constituer une caution afin de couvrir les dommages-intérêts éventuels si l’ordonnance venait à être annulée par la suite.

Ce document intervient alors qu’une coalition de 12 États, menée par la Californie, cherche à bloquer la transaction, arguant que celle-ci créerait un géant des médias ayant le pouvoir d’augmenter les prix dans le secteur du cinéma et de la télévision. La Writers Guild of America a également intenté une action en justice pour contester cette transaction.

Le mois dernier, Paramount a demandé à un juge américain d’exiger des États qu’ils déposent une caution de 1,88 milliard de dollars . La société devra s’acquitter d’une pénalité de 7 millions de dollars par jour si l’acquisition n’est pas finalisée d’ici le 30 septembre.

Paramount a indiqué que le procès était prévu pour mars et que, d’ici à ce qu’une décision soit rendue et que les mémoires finaux soient déposés en avril, elle aurait versé aux actionnaires de Warner Bros. 1,3 milliard de dollars de « frais de délai » irrécupérables.