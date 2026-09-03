Le ministère américain de la Justice étend son enquête sur les prix du bœuf à huit détaillants

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(Correction: le jour mentionné dans le chapeau passe de mercredi à mardi)

Le ministère américain de la Justice a déclaré mardi dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X que sa division concurrence avait élargi son enquête sur l'accessibilité financière du bœuf pour y inclure huit grands distributeurs, dont Walmart WMT.O et Costco

COST.O .

Le procureur général adjoint Stanley Woodward a adressé des courriers concernant la récente flambée des prix de détail du bœuf à une liste d’entreprises, parmi lesquelles figure également le géant du commerce en ligne Amazon AMZN.O , précise le message.

Voici quelques détails:

* La liste des entreprises faisant l’objet d’une enquête de la division concurrence comprend également des chaînes de supermarchés telles que Kroger KR.N et Albertsons ACI.N , Aldi, Publix ainsi qu’Ahold Delhaize USA, selon le message

* La division concurrence mène une enquête pénale sur les pratiques des grands transformateurs de viande après que le président américain Donald Trump a accusé les entreprises de transformation de viande de faire grimper les prix du bœuf dans le pays par le biais de manipulations et de collusion, et a ordonné au ministère de la Justice d’ouvrir une enquête.

* Le transformateur de viande Tyson Foods TSN.N a accepté, en début d’année, de verser 82,5 millions de dollars pour régler un projet de recours collectif intenté par des épiciers et d’autres entreprises qui l’accusaient de s’être entendu pour faire grimper les prix du bœuf américain en limitant l’offre.

* Tyson Foods, Cargill, JBS USA et National Beef Packing Company abattent environ 85 % du bétail américain engraissé au grain qui est transformé en steaks, rôtis de bœuf et autres morceaux de viande vendus dans les supermarchés.

* Les prix du bœuf américain ont atteint un niveau record en mai et pèsent lourdement sur le budget des consommateurs, déjà confrontés à une hausse du coût de la vie alimentée par la flambée des prix de l’essence due au conflit au Moyen-Orient.

* Les huit distributeurs n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.