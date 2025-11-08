Le ministère américain de la Justice enquête sur les conditionneurs de viande, selon la ministre de la Justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump accuse les conditionneurs de viande de manipulation des prix et de collusion

*

Le ministère de la justice enquête sur les conditionneurs de viande et se concentre sur les pratiques anticoncurrentielles

*

Les consommateurs s'inquiètent de l'accessibilité financière

(Ajoute des détails au paragraphe 1, le prix du bœuf au paragraphe 8, la réaction de l'industrie aux paragraphes 11-12; modifications dans l'ensemble de l'article) par Jody Godoy et Tom Polansek

Le président Donald Trump a accusé vendredi les entreprises de conditionnement de la viande de faire monter les prix du bœuf américain, qui ont atteint des records, par la manipulation et la collusion, et a ordonné au ministère de la Justice d'enquêter.

La ministre de la justice, Pam Bondi, a déclaré dans un billet X que l'enquête était en cours et qu'elle était dirigée par la ministre de l'agriculture, Brooke Rollins, et par la ministre adjointe de la justice, Gail Slater. Cette dernière dirige la division concurrence du ministère de la justice, qui enquête sur la fixation des prix et d'autres pratiques visant à étouffer la concurrence.

Aucune cible de l'enquête n'a été identifiée. Tyson Foods

TSN.N , Cargill, JBS USA et National Beef Packing Company abattent environ 85 % des bovins américains engraissés au grain qui deviennent des steaks, des rôtis de bœuf et d'autres morceaux de viande dans les supermarchés.

Dans un message publié sur Truth Social, le président a indiqué qu'il avait demandé au ministère de la justice de lancer "une enquête sur les entreprises de conditionnement de viande qui font grimper le prix du bœuf par le biais d'une collusion illicite, d'une fixation et d'une manipulation des prix".

Cette décision intervient alors que les Américains se préoccupent de leur porte-monnaie, notamment des prix des denrées alimentaires qui ont dépassé l'inflation. Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé fin octobre, 40 % des personnes interrogées ont déclaré que le coût de la vie était l'enjeu électoral le plus important.

Le ministère de la justice cherche également à savoir si les producteurs d'œufs ont conspiré pour gonfler le prix des œufs. Les prix de la viande bovine ont atteint des records en 2025 après qu'une sécheresse de plusieurs années a brûlé les pâturages et augmenté les coûts de l'alimentation du bétail, obligeant les éleveurs à réduire le cheptel national à son niveau le plus bas depuis près de 75 ans. La demande des consommateurs est restée généralement forte malgré les prix élevés.

Selon le Bureau of Labor Statistics, une livre de bœuf haché a coûté aux consommateurs environ 6,33 dollars en septembre, soit une hausse de 13,5 % par rapport à l'année précédente.

Les éleveurs se plaignent depuis longtemps de la consolidation du secteur du conditionnement de la viande. Cargill s'est refusé à tout commentaire. Les porte-parole des autres entreprises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

"Nous avons besoin de transparence, de responsabilité et d'un marché équitable qui récompense ceux qui élèvent et produisent notre viande de bœuf, et non les entreprises intermédiaires qui jouent avec le système", a déclaré Brooke Rollins dans un message sur X.

Le Meat Institute, un groupe commercial représentant les conditionneurs de viande, a déclaré que l'industrie de la viande bovine était fortement réglementée et que les transactions sur le marché étaient transparentes.

"Malgré les prix élevés du bœuf à la consommation, les conditionneurs de viande perdent de l'argent parce que le prix du bétail atteint des sommets", a déclaré Julie Anna Potts, directrice générale de l'institut.

L'administration de l'ancien président Joe Biden a également accusé les entreprises de conditionnement de viande d'être responsables de la hausse des prix des denrées alimentaires.

JBS USA appartient à l'entreprise brésilienne de conditionnement de viande JBS, tandis que la société brésilienne Marfrig Global Foods SA MBRF3.SA détient une participation majoritaire dans National Beef Packing Company.

"L'ensemble du secteur est très concentré et dépasse largement le niveau normalement considéré comme nuisible à l'économie", a déclaré Bill Bullard, directeur général du groupe de producteurs de bovins R-CALF USA.

POURSUITES POUR FIXATION DES PRIX

Tyson, Cargill et JBS ont payé des dizaines de millions de dollars pour régler des procès les accusant d'avoir conspiré pour gonfler les prix du bœuf américain en restreignant l'offre. Elles ont nié avoir commis des actes répréhensibles.

La division concurrence du ministère de la justice est habilitée à mener des enquêtes civiles et pénales et peut délivrer des citations à comparaître pour obtenir des documents et des témoignages dans le cadre de ses enquêtes sur des pratiques anticoncurrentielles présumées. Gail Slater, ancienne conseillère économique du vice-président JD Vance, a déclaré que la division se concentrerait sur les "problèmes de poche" auxquels sont confrontés les consommateurs, tels que l'alimentation, le logement et les transports.

Les appels bipartisans en faveur de l'application de la législation antitrust dans le secteur du conditionnement de la viande se sont multipliés ces dernières années.

Lors d'une audition en juin, le sénateur Josh Hawley, républicain du Missouri, et Cory Booker, sénateur démocrate du New Jersey, ont demandé l'application de la législation antitrust dans le secteur du conditionnement de la viande.

"Il est temps de réparer ce système défaillant une fois pour toutes", a déclaré Angela Huffman, présidente de l'association Farm Action.

M. Trump a récemment irrité les éleveurs en leur demandant de baisser les prix du bétail et en suggérant que le pays pourrait augmenter les importations de bœuf argentin à bas tarifs pour réduire les prix du bœuf américain. Les économistes ont déclaré que l'augmentation des importations en provenance d'Argentine ne ferait pas baisser de manière significative les prix des épiceries pour les consommateurs américains.

En août, M. Trump a imposé des droits de douane de 50 % sur les produits brésiliens, ce qui a ralenti les importations d'une source importante de bœuf mélangé à de la viande de hamburger américaine, resserrant ainsi davantage l'offre.