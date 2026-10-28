Le ministère américain de la Justice enquête sur le rachat de Hugging Face par Nvidia, selon des sources

par Max A. Cherney, Jeffrey Dastin et Jody Godoy

Le ministère américain de la Justice s'est renseigné sur l'impact que pourrait avoir l'acquisition par Nvidia de la plateforme open source Hugging Face NVDA.O , d'un montant de 12,93 milliards de dollars, sur la concurrence dans le domaine de l'intelligence artificielle, alors même que les autorités de la concurrence poursuivent leur enquête, entamée il y a plusieurs années, sur le comportement du concepteur de puces, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Les récentes questions du ministère de la Justice portent sur les acquisitions, les investissements et les pratiques commerciales de Nvidia, ainsi que sur la question de savoir si le concepteur de puces a exercé des pressions sur ses clients, ont précisé ces deux sources. Concernant Hugging Face, les responsables du ministère de la Justice ont demandé si cette opération permettrait à Nvidia de s'emparer d'un point de distribution essentiel pour l'IA, ont indiqué ces sources. L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, a déclaré Nvidia, ajoutant que Hugging Face continuerait à soutenir les collaborations avec divers fournisseurs de puces, de services cloud et d'IA.

Les questions du ministère concernant l'opération Hugging Face, ainsi que les détails de son enquête plus large sur les pratiques de Nvidia, sont rapportés ici pour la première fois. Nvidia est devenu un pilier de l'économie technologique et de l'essor de l'IA, soutenant des acteurs majeurs tels qu'Anthropic et OpenAI tout en stimulant le développement des centres de données à l'échelle mondiale afin que ses puces puissent répondre aux besoins informatiques voraces de l'IA.

Toute mesure prise par le ministère américain de la Justice (DOJ) pourrait avoir des répercussions sur l'industrie des puces et remettre en cause la stratégie d'investissement et d'acquisition de Nvidia, qui lui a permis d'étendre son influence dans le domaine de l'IA. Les enquêtes gouvernementales ne constituent pas une preuve d'actes répréhensibles et ne débouchent pas nécessairement sur des poursuites judiciaires.

Un porte-parole du ministère de la Justice a refusé de commenter toute affaire dont le ministère est saisi, invoquant une politique de longue date. Il a ajouté: « Sous la direction du président Trump, ce ministère de la Justice continuera à donner la priorité au développement de la « super-intelligence » pour le bien du peuple américain. »

Nvidia a refusé de commenter, et les représentants de Hugging Face n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

L'enquête de grande envergure sur Nvidia a débuté sous l'ancien président démocrate Joe Biden et s'est poursuivie sous l'administration du président républicain Donald Trump, période durant laquelle Nvidia a été l'entreprise la plus valorisée au monde et une force incontournable dans le domaine de l'IA. Rien n'indique que Trump soit impliqué de quelque manière que ce soit, et l'enquête pourrait ne déboucher sur aucune mesure de la part du ministère de la Justice.

Dans le cadre de cette enquête, le ministère de la Justice a examiné l'acquisition par Nvidia de SchedMD, a indiqué l'une de ces personnes. Cette acquisition, réalisée en décembre 2025, a suscité des inquiétudes parmi les spécialistes de l'IA quant à leur accès au logiciel open source de SchedMD, qui contribue au fonctionnement de supercalculateurs liés à la sécurité nationale. Nvidia s'est engagée à maintenir l'accès libre et à continuer d'assurer le support technique.

NVIDIA ET TRUMP

Nvidia détient la plus grande part de marché des puces d'IA, qui alimentent des outils tels que ChatGPT, Claude d'Anthropic et d'autres outils similaires. Une multitude de start-ups et d'entreprises de conception de puces ont contesté sa position dominante.

Ses concurrents, Broadcom AVGO.O et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , conçoivent des processeurs en collaboration, cherchant à surpasser le matériel de Nvidia avec des puces spécialement conçues pour des tâches spécifiques et des logiciels d'IA. Advanced Micro Devices AMD.O a déclaré être en mesure de produire du matériel techniquement supérieur et a conclu des contrats de plusieurs milliards de dollars avec plusieurs laboratoires d'IA et opérateurs de cloud computing.

La position de Nvidia sur le marché en a néanmoins fait un acteur incontournable du secteur et a aidé son directeur général, Jensen Huang, à nouer des liens avec Donald Trump, qui a vanté les mérites de l'IA américaine. Jensen Huang et Donald Trump ont fait de fréquentes apparitions ensemble, le directeur général ayant notamment accompagné le président lors de son voyage diplomatique en Chine . Donald Trump, qui a révélé détenir des actions Nvidia , a par ailleurs décerné à Jensen Huang la Médaille nationale des sciences pour ses avancées dans le domaine du matériel d'IA.

Les détracteurs de Trump ont déjà accusé l'administration d'ingérence politique au sein du ministère de la Justice, ce que celle-ci a contesté. Une telle ingérence sort traditionnellement de l'ordinaire.

Les enquêtes menées par le personnel du ministère de la Justice durent souvent des années et peuvent s'étendre d'une administration à l'autre. De plus, le ministère de la Justice sollicite systématiquement l'avis des entreprises lorsqu'il évalue des projets de fusion. « Il serait inapproprié que le ministère mène une enquête sur une fusion sous le prétexte d'une enquête sur des pratiques commerciales », a déclaré le porte-parole du ministère de la Justice.

EXAMEN D'AUTRES OPÉRATIONS DE NVIDIA

Le DOJ a examiné de près le comportement de Nvidia à la suite d'autres transactions, notamment son accord de 2025 visant à obtenir une licence sur la technologie de la start-up spécialisée dans les puces Groq et à embaucher ses ingénieurs, ont indiqué ces sources. Les responsables ont cherché à déterminer si Nvidia avait indûment proposé des allocations plus importantes de puces d'IA aux clients qui achetaient son équipement réseau et ses processeurs Groq, ce qui soulève des questions quant à savoir si Nvidia a utilisé son produit dominant pour pénétrer un nouveau marché, ont ajouté ces sources.

Nvidia a refusé de commenter, et Groq n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le ministère de la Justice s'est également penché sur l'acquisition par Nvidia de Run:ai, qui développe des logiciels permettant aux puces d'IA de fonctionner plus efficacement, ont indiqué ces sources.

Les questions du ministère concernant le projet d'acquisition de Hugging Face portent notamment sur la manière dont Nvidia pourrait utiliser cette plateforme d'IA pour nuire à ses concurrents sur le marché de l'IA, et sur la possibilité pour Nvidia d'utiliser cette entreprise nouvellement acquise pour se procurer un levier de pression, ont déclaré ces sources.

Les responsables posent également des questions sur les concurrents de Hugging Face, ont indiqué ces sources.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon deux sources, le ministère de la Justice s'interroge sur l'impact que l'acquisition de Hugging Face par Nvidia, d'un montant de 12,9 milliards de dollars, pourrait avoir sur la concurrence dans le domaine de l'IA

* Le ministère américain de la Justice a ouvert, sous l'administration Biden, une enquête sur les pratiques de Nvidia, enquête qui se poursuit sous l'administration Trump

* L'enquête sur les pratiques de Nvidia porte sur les acquisitions, les investissements et les pressions exercées sur les clients, selon des sources