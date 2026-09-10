Le ministère américain de la Justice enquête sur l'accord de licence conclu entre Nvidia et la start-up spécialisée dans l'IA Groq, selon le New York Times

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(Ajoute des détails et des informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Le ministère américain de la Justice enquête pour déterminer si Nvidia NVDA.O a tenté de contourner l'examen antitrust concernant l'accord de licence conclu l’année dernière avec la start-up spécialisée dans les puces d’IA Groq, a rapporté mercredi le New York Times, citant deux personnes proches du dossier.

Nvidia avait annoncé l'année dernière un accord de 17 milliards de dollars avec Groq pour une « licence non exclusive » de sa technologie de puces, et avait recruté plusieurs cadres de l'entreprise, dont son fondateur Jonathan Ross.

Le ministère américain de la Justice a ouvert une enquête sur l’accord avec Groq peu après son annonce en décembre et a adressé à Nvidia une demande officielle d’informations concernant cette transaction, selon l’article du New York Times.

L'agence pourrait infliger une amende à l'entreprise si elle trouvait à redire sur la manière dont Nvidia a géré cette opération, mais elle n'exigerait probablement pas l'annulation de celle-ci, ajoute l'article.

Nvidia, Groq et le ministère américain de la Justice n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.