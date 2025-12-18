Le ministère américain de l'énergie fait appel aux grandes technologies pour stimuler la recherche fondée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de l'énergie a annoncé jeudi qu'il avait signé des accords avec 24 organisations, dont des géants de la technologie tels que Microsoft MSFT.O , Google GOOGL.O et Nvidia NVDA.O , pour faire avancer la mission Genesis.

Cette mission est un programme national visant à utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer la recherche scientifique et renforcer les capacités des États-Unis en matière d'énergie et de sécurité.

Le ministère a déclaré que le programme était conçu pour stimuler la productivité scientifique et réduire la dépendance à l'égard des technologies étrangères.

Parmi les participants figurent Amazon Web Services, IBM

IBM.N , Intel INTC.O , Oracle ORCL.N et OpenAI, ainsi que d'autres startups et groupes de recherche.

Les partenariats se concentreront sur des modèles d'IA pour des applications allant de l'énergie nucléaire et de l'informatique quantique à la robotique et à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Cette initiative fait suite à un décret qui vise à appliquer l'IA dans des domaines tels que l'innovation énergétique, la fabrication de pointe et la sécurité nationale.

La mission Genesis s'appuie sur des collaborations antérieures entre le ministère de l'énergie et l'industrie en plein essor pour déployer des systèmes de calcul à haute performance dans les laboratoires nationaux d'Argonne et de Los Alamos.

Le ministère a déclaré qu'il s'attendait à ce que cet effort accélère considérablement la découverte scientifique, car il prévoit d'étendre les partenariats avec les universités et les organisations à but non lucratif.