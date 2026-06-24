Le ministère allemand de la Défense abandonne le projet de frégate, qui avait pris du retard

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Le ministère allemand de la Défense a décidé de suspendre la construction de six frégates de classe F126 en raison d'importants retards dans le projet, de hausses de coûts prévues et des risques liés à un changement de maître d'œuvre, a-t-il annoncé mercredi.

À la place, il envisage d'acquérir huit frégates MEKO, destinées principalement à la lutte anti-sous-marine, a précisé le ministère dans un communiqué.