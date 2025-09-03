Le mineur de cuivre Teck reporte l'approbation de grands projets dans le cadre d'un réexamen de ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remaniement de l'avant-propos avec des détails sur le conseiller spécial nommé pour assister le directeur général, mise à jour du cours de l'action, mise à jour de la cote de l'analyste, ajout de détails sur le projet canadien dans le paragraphe 3)

*

Daniel Malchuk nommé pour aider à la gestion des résidus de QB

*

Les analystes de RBC prévoient que le problème des résidus affectera la production jusqu'en 2026

*

L'extension de la mine de Highland Valley se poursuivra comme annoncé

par Divya Rajagopal et Sumit Saha

La société minière canadienne Teck Resources TECKb.TO a annoncé mercredi qu'elle avait entrepris un examen des opérations à l'échelle de l'entreprise et qu'elle reporterait l'approbation de projets de croissance majeurs jusqu'à ce que sa mine de cuivre Quebrada Blanca (QB) au Chili atteigne un niveau d'exploitation stable et une production cible.

La société a également indiqué dans un communiqué qu'elle avait nommé Daniel Malchuk, ancien cadre supérieur des opérations chez BHP BHP.AX , comme conseiller spécial du directeur général Jonathan Price pour l'aider à gérer les résidus de QB et à stimuler les performances opérationnelles.

Les actions de la société ont augmenté de 3,7 % à la Bourse de Toronto. Teck a déclaré qu'elle avait entamé le processus d'examen en août afin d'améliorer les performances dans l'ensemble de l'entreprise et qu'elle devrait le terminer d'ici octobre, avec une prévision actualisée pour ses résultats du troisième trimestre. Dans un courriel séparé, Teck a déclaré à Reuters que l'entreprise poursuivra le projet d'extension de la mine Highland Valley au Canada, et que la construction se déroule comme annoncé.

QB est la mine phare de Teck, mais un problème de résidus lié à l'élimination des déchets miniers a fait chuter les actions de la société après qu'elle a manqué ses prévisions de production. RBC Capital Markets a indiqué dans une note d'analyse que le problème des résidus pourrait persister jusqu'en 2026 et faire baisser la production. "Nous nous attendons à une réaction négative à l'examen des opérations de Teck et aux changements de direction, car bien que ces changements puissent en fin de compte conduire à une meilleure performance opérationnelle, ils créent de l'incertitude jusqu'à la mise à jour des prévisions d'octobre", ont écrit les analystes de RBC Capital Markets.

La mine QB, située dans la région de Tarapacá, au nord du Chili, est détenue indirectement à 60 % par Teck. La révision de Teck intervient juste un an après que la société a conclu la vente de son activité de charbon sidérurgique au minier suisse Glencore, après que la société a rejeté l'offre de vente de l'ensemble de ses activités.