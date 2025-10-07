Le mineur de bitcoins IREN chute après l'annonce d'une vente d'obligations convertibles d'un montant de 875 millions de dollars

7 octobre -

** Les actions d'IREN IREN.O sont en baisse de 6,5 % à 57,70 $ dans les échanges prolongés, alors que le mineur de bitcoin s cherche à lever des capitaux.

L'entreprise australienne IREN annonce () une offre privée

de 875 millions de dollars