Le mineur de bitcoins CleanSpark glisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 1,15 milliard de dollars

11 novembre -

** Les actions de CleanSpark CLSK.O ont baissé de 4,9 % avant le marché à 14,29 $ après que le mineur de bitcoin ait augmenté son capital pour l'expansion, ce qui est supérieur à son objectif

** La société CLSK, basée au Nevada, a annoncé en fin de journée le prix () d'une offre d'obligations convertibles à 0 % d'un montant de 1,15 milliard de dollars (CBs) à échéance 2032

** La taille de l'offre a été augmentée de 1 milliard de dollars (); le prix de conversion initial a été fixé à 19,16 dollars, soit 27,5 % de plus que la dernière clôture de l'action à 15,03 dollars

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour développer son portefeuille d'énergie et de terrains, développer l'infrastructure des centres de données, rembourser les soldes de la ligne de crédit adossée à des bitcoins, entre autres

** Elle a également l'intention d'utiliser environ 460 millions de dollars du produit pour racheter ses actions aux investisseurs en capital-risque

** Jusqu'à lundi, les actions de CLSK ont augmenté de 63% depuis le début de l'année

** 11 des 13 analystes considèrent CLSK comme un "achat fort" ou un "achat", le reste le considère comme un "maintien"; la prévision médiane est de 25 $, selon les données de LSEG