JO: Simon et Jeanmonnot pas rassasiées, Laffont au pied du podium

La médaillée d'or française Julia Simon pose sur le podium de l'épreuve individuelle féminine de biathlon 15 km lors des JO de Milan Cortina, le 11 février 2026 à Anterselva (Italie) ( AFP / FRANCK FIFE )

Julia Simon et Lou Jeanmonnot vont tenter de poursuivre la moisson de l'équipe de France de biathlon samedi, alors que la spécialiste des bosses Perrine Laffont a laissé filer l'occasion de remporter une deuxième médaille dans une édition des Jeux.

. Simon et Jeanmonnot remettent ça

Après le titre de Quentin Fillon Maillet en sprint vendredi, l'équipe de France de biathlon compte désormais cinq médailles, dont trois en or, et entend bien poursuivre sa moisson. Cela tombe bien, Julia Simon et Lou Jeanmonnot, respectivement médaillées d'or et d'argent mercredi dans l'individuel (15 km), effectuent leur retour samedi dans le sprint (7,5 km).

La Française Lou Jeanmonnot participe à l'épreuve individuelle féminine de biathlon 15 km lors des JO de Milan Cortina, le 11 février 2026 à Anterselva (Italie) ( AFP / Odd ANDERSEN )

A 29 ans, Simon a décroché le seul titre en solo qui manquait à son immense palmarès, après des mois de tempête liés à l'affaire de vol et de fraude à la carte bancaire pour laquelle elle a été condamnée par la justice à trois mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende.

Leader de la Coupe du monde, Jeanmonnot attend toujours, elle, un premier titre en individuel après avoir remporté l'or en relais mixte avec Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet et Julia Simon.

Pour le sprint, le clan tricolore bénéficie de deux autres cartouches avec Justine Braisaz-Bouchet et Océane Michelon.

. Pas de deuxième médaille pour Laffont

Médaillée de bronze mercredi lors des bosses simples, Perrine Laffont a échoué à la quatrième place de l'épreuve de bosses parallèles. Et cette médaille en chocolat a un goût amer pour Laffont, qui aurait pu gagner en demi-finale où son adversaire a chuté quelques seconde après qu'elle est sortie du parcours. Et lors de la petite finale de cette compétition nouvelle au programme olympique, Laffont a devancé Elizabeth Lemley au temps, mais les juges ont décerné la médaille à l'Américaine, dont les sauts plus élaborés ont été valorisés.

La victoire est revenue à l'Australienne Jakara Anthony devant Jaelin Kauf.

. Odermatt en embuscade

Quatrième de la descente, en argent dans le combiné par équipes et en bronze lors du super-G, Marco Odermatt a une dernière chance de décrocher l'or olympique à Bormio, en géant, épreuve dont il est le champion en titre.

Le skieur suisse Marco Odermatt lors des JO de Milan Cortina, le 11 février 2026 à Bormio (Italie) ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Il y a une semaine encore, on promettait au Suisse N.1 mondial en ski alpin une razzia aux Jeux. Mais après trois épreuves, les comptes n'y sont pas et Odermatt skie toujours après un deuxième titre olympique, quatre ans après celui décroché en géant à Pékin.

Sur une neige molle, avec une luminosité blanche, il a réalisé le deuxième temps de la première manche, à 95/100e du Brésilien Lucas Pinheiro Braathen qui peut offrir au Brésil et même à toute l'Amérique du sud sa première médaille de l'histoire aux Jeux d'hiver.

Un autre Suisse, Loic Meillard pointe avec le troisième temps. Côté français, Loïc Anguenot a réussi le cinquième chrono, à 1 sec 91/100e, qui lui permet de rester dans le coup pour le podium. Alban Elezi Cannaferina, a en revanche terminé à près de cinq secondes de Pinheiro Braathen.

Le départ de la seconde manche est prévu à 13h30.