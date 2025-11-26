Le mineur de bitcoins CleanSpark chute après que H.C. Wainwright a réduit son objectif de cours

26 novembre - ** Les actions du mineur de bitcoin s CleanSpark

CLSK.O chutent de 2 % à 11,58 $ avant le marché

** H.C. Wainwright réduit son objectif de cours sur CLSK de 30 $ à 27 $ et abaisse son estimation de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026

** La société cite un ralentissement de la montée en puissance du taux de hachage de CLSK et des prix moyens du BTC pour l'année inférieurs aux prévisions

** Le taux de hachage fait référence à la puissance de calcul utilisée pour résoudre les énigmes cryptographiques; le ralentissement de la montée en puissance réduit la capacité de l'entreprise à résoudre les blocs plus rapidement

** La société de courtage réitère sa notation "achat"

** Douze des 13 sociétés de courtage attribuent à l'action une note d'"achat" ou supérieure, et une seule une note de "maintien"; l'objectif de cours médian est de 25 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 28,34 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture