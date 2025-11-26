 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 065,81
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le mineur de bitcoins CleanSpark chute après que H.C. Wainwright a réduit son objectif de cours
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions du mineur de bitcoin s CleanSpark

CLSK.O chutent de 2 % à 11,58 $ avant le marché

** H.C. Wainwright réduit son objectif de cours sur CLSK de 30 $ à 27 $ et abaisse son estimation de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026

** La société cite un ralentissement de la montée en puissance du taux de hachage de CLSK et des prix moyens du BTC pour l'année inférieurs aux prévisions

** Le taux de hachage fait référence à la puissance de calcul utilisée pour résoudre les énigmes cryptographiques; le ralentissement de la montée en puissance réduit la capacité de l'entreprise à résoudre les blocs plus rapidement

** La société de courtage réitère sa notation "achat"

** Douze des 13 sociétés de courtage attribuent à l'action une note d'"achat" ou supérieure, et une seule une note de "maintien"; l'objectif de cours médian est de 25 $ - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 28,34 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
86 724,5502 USD CryptoCompare -1,08%
CLEANSPARK
11,8200 USD NASDAQ +2,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank