Le mineur d'argent Sinda lève 213 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Sinda a annoncé jeudi en fin de journée avoir levé 213 millions (XX millions d'euros) de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, devenant ainsi la dernière minière d'argent à faire son entrée sur le marché des nouvelles cotations ce mois-ci.

La société a vendu 17,75 millions d'actions lors de cette introduction en bourse au prix unitaire de 12 dollars, alors que la fourchette de prix annoncée s’échelonnait entre 11,25 et 13,25 dollars par action.

Sinda est une société du portefeuille de The Electrum Group, une société d’investissement spécialisée dans les ressources naturelles et dirigée par Thomas Kaplan, un investisseur de premier plan dans le secteur des métaux.

Sunshine Silver Mining & Refining Company SSMR.N , une autre société minière soutenue par The Electrum Group, est entrée en bourse à New York au début du mois.

Sinda devrait commencer à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "SIND" vendredi.