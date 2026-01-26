Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky veut prendre la majorité de Fnac Darty

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est déjà le principal actionnaire de Fnac Darty, à hauteur de 28,5% ( AFP / JOEL SAGET )

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky va lancer une offre publique d'achat (OPA) sur Fnac Darty et compte ainsi prendre le contrôle majoritaire du spécialiste de l'électronique et des produits culturels sur qui planait l'ombre d'un actionnaire indirect chinois ces derniers mois.

Pour ce faire, la société EP Group, contrôlée par le Tchèque, a transmis vendredi au conseil d'administration de Fnac Darty une offre proposant un prix de 36 euros par action, valorisant l'entreprise à plus d'un milliard d'euros, selon un communiqué publié lundi.

"Le conseil d'administration de Fnac Darty a unanimement accueilli favorablement l'offre", fait savoir Fnac Darty, dont Daniel Kretinsky est déjà le principal actionnaire, à hauteur de 28,5%. Avec cette OPA, il compte franchir le seuil de 50% du capital.

- Pas de sortie de la Bourse -

A l'ouverture de la Bourse de Paris, Fnac Darty a fait un bond de près de 19% dans les premiers échanges. Vers 09H10 heure, l'action du groupe grimpait de 16,53%,à 35,25 euros. Vendredi, l'action de l'entreprise avait terminé la semaine à 30,25 euros.

Le prix proposé représente une plus-value de 24% sur le cours de Bourse moyen de l'action Fnac Darty sur un mois, pondérée par les volumes, et de 26% sur trois mois, précise le communiqué de l'entreprise.

A 36 euros l'action, le montant total de l'investissement nécessaire à Daniel Kretinsky pour atteindre le seuil des 50% du capital est de presque 230 millions d'euros.

L'offre, dont le dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers est prévu "avant la fin du premier trimestre 2026", n'entraînera pas de sortie de la Bourse, puisqu'EP Group n'a "pas l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligataire", est-il précisé.

Le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, à Paris, le 22 février 2018 ( AFP / GERARD JULIEN )

"Nous saluons ce projet de notre premier actionnaire, qui témoigne d'un soutien renouvelé à notre plan Beyond everyday et à notre stratégie de plus long terme", a réagi le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, cité dans le communiqué.

En devenant l'actionnaire majoritaire de Fnac-Darty, Daniel Kretinsky empêcherait de facto le chinois de l'e-commerce JD.com d'acquérir davantage de poids dans les décisions de l'entreprise, qui a récemment fait l'objet d'une attention particulière du ministère français de l'Économie concernant son contrôle et ses actionnaires.

JD.com est en effet en train d'acquérir le distributeur allemand Ceconomy, qui détient plus de 20% du capital de Fnac Darty, lui conférant de manière indirecte la place de deuxième actionnaire de l'entreprise française.

Un changement de main qui a poussé le ministère de l'Economie à poser quelques conditions au cours de l'automne, parmi lesquelles, outre la non intervention dans la gestion, un engagement de JD et Ceconomy à ne pas augmenter leur participation au capital de Fnac Darty. Des conditions que JD.com a acceptées fin novembre.

A 09H30, ni Ceconomy, ni JD.com n'avaient réagi à l'annonce de Fnac Darty.

- Vente de Nature & Découvertes -

Simultanément à l'annonce de l'OPA, Fnac Darty a annoncé qu'il cherchait à se séparer de Nature & Découvertes, enseigne dédiée au bien-être qu'il avait acquise en 2019 et dont les difficultés plombaient les comptes du groupe.

"Le groupe a décidé de lancer un processus actif de recherche de partenaire qui serait plus à même de soutenir son développement", ajoute Fnac Darty dans son communiqué, précisant reclasser l'enseigne en "IFRS 5", soit les actifs destinées à la vente, d'un point de vue comptable.

Les résultats préliminaires du groupe pour 2025, non audités, laissent entrevoir un chiffre d'affaires stable à périmètre constant, à 10,3 milliards d'euros, tout comme le quatrième 2025.

Mais les trois derniers mois de l'année ont été pénalisés par "la contre performance de la France", qui représente près de 60% de l'activité de Fnac Darty, et dont le chiffre d'affaires a baissé de 0,6% à périmètre constant.