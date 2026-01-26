 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky veut prendre la majorité de Fnac Darty
information fournie par AFP 26/01/2026 à 10:31

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est déjà le principal actionnaire de Fnac Darty, à hauteur de 28,5%  ( AFP / JOEL SAGET )

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est déjà le principal actionnaire de Fnac Darty, à hauteur de 28,5%  ( AFP / JOEL SAGET )

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky va lancer une offre publique d'achat (OPA) sur Fnac Darty et compte ainsi prendre le contrôle majoritaire du spécialiste de l'électronique et des produits culturels sur qui planait l'ombre d'un actionnaire indirect chinois ces derniers mois.

Pour ce faire, la société EP Group, contrôlée par le Tchèque, a transmis vendredi au conseil d'administration de Fnac Darty une offre proposant un prix de 36 euros par action, valorisant l'entreprise à plus d'un milliard d'euros, selon un communiqué publié lundi.

"Le conseil d'administration de Fnac Darty a unanimement accueilli favorablement l'offre", fait savoir Fnac Darty, dont Daniel Kretinsky est déjà le principal actionnaire, à hauteur de 28,5%. Avec cette OPA, il compte franchir le seuil de 50% du capital.

- Pas de sortie de la Bourse -

A l'ouverture de la Bourse de Paris, Fnac Darty a fait un bond de près de 19% dans les premiers échanges. Vers 09H10 heure, l'action du groupe grimpait de 16,53%,à 35,25 euros. Vendredi, l'action de l'entreprise avait terminé la semaine à 30,25 euros.

Le prix proposé représente une plus-value de 24% sur le cours de Bourse moyen de l'action Fnac Darty sur un mois, pondérée par les volumes, et de 26% sur trois mois, précise le communiqué de l'entreprise.

A 36 euros l'action, le montant total de l'investissement nécessaire à Daniel Kretinsky pour atteindre le seuil des 50% du capital est de presque 230 millions d'euros.

L'offre, dont le dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers est prévu "avant la fin du premier trimestre 2026", n'entraînera pas de sortie de la Bourse, puisqu'EP Group n'a "pas l'intention de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligataire", est-il précisé.

Le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, à Paris, le 22 février 2018 ( AFP / GERARD JULIEN )

Le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, à Paris, le 22 février 2018 ( AFP / GERARD JULIEN )

"Nous saluons ce projet de notre premier actionnaire, qui témoigne d'un soutien renouvelé à notre plan Beyond everyday et à notre stratégie de plus long terme", a réagi le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, cité dans le communiqué.

En devenant l'actionnaire majoritaire de Fnac-Darty, Daniel Kretinsky empêcherait de facto le chinois de l'e-commerce JD.com d'acquérir davantage de poids dans les décisions de l'entreprise, qui a récemment fait l'objet d'une attention particulière du ministère français de l'Économie concernant son contrôle et ses actionnaires.

JD.com est en effet en train d'acquérir le distributeur allemand Ceconomy, qui détient plus de 20% du capital de Fnac Darty, lui conférant de manière indirecte la place de deuxième actionnaire de l'entreprise française.

Un changement de main qui a poussé le ministère de l'Economie à poser quelques conditions au cours de l'automne, parmi lesquelles, outre la non intervention dans la gestion, un engagement de JD et Ceconomy à ne pas augmenter leur participation au capital de Fnac Darty. Des conditions que JD.com a acceptées fin novembre.

A 09H30, ni Ceconomy, ni JD.com n'avaient réagi à l'annonce de Fnac Darty.

- Vente de Nature & Découvertes -

Simultanément à l'annonce de l'OPA, Fnac Darty a annoncé qu'il cherchait à se séparer de Nature & Découvertes, enseigne dédiée au bien-être qu'il avait acquise en 2019 et dont les difficultés plombaient les comptes du groupe.

"Le groupe a décidé de lancer un processus actif de recherche de partenaire qui serait plus à même de soutenir son développement", ajoute Fnac Darty dans son communiqué, précisant reclasser l'enseigne en "IFRS 5", soit les actifs destinées à la vente, d'un point de vue comptable.

Les résultats préliminaires du groupe pour 2025, non audités, laissent entrevoir un chiffre d'affaires stable à périmètre constant, à 10,3 milliards d'euros, tout comme le quatrième 2025.

Mais les trois derniers mois de l'année ont été pénalisés par "la contre performance de la France", qui représente près de 60% de l'activité de Fnac Darty, et dont le chiffre d'affaires a baissé de 0,6% à périmètre constant.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FNAC DARTY
35,4000 EUR Euronext Paris +17,02%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un employé tire un chariot rempli de vêtements de seconde main destinés au tri au centre de recyclage « Le Relais » à Acigné, près de Rennes, Le 21 juillet 2025. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Vêtements usagés : en France, moins d’un tiers est collecté
    information fournie par Boursorama avec Media Services 26.01.2026 11:27 

    La filière française de collecte des vêtements traverse une crise depuis plus d’un an. Avec des emplois menacés et des tonnes de textiles exportées à l’étranger, le gouvernement prépare une réforme prévue pour mars 2026. Débordé par les flux massifs de l'ultra ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 26.01.2026 11:18 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,19% pour le Dow Jones .DJI , de 0,24% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasda .IXIC : * MERCK MRK.N ... Lire la suite

  • MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    MAUREL ET PROM : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 26.01.2026 11:18 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • BOIRON SA : L'indécision domine
    BOIRON SA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 26.01.2026 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank