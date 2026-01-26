 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Extrême droite: la justice sonne la fin de la dynastie Bompard à Orange
information fournie par AFP 26/01/2026 à 12:09

Le maire d'Orange Yann Bompard le 17 décembre 2025 au tribunal de Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le maire d'Orange Yann Bompard le 17 décembre 2025 au tribunal de Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

La justice a sonné la fin de la dynastie des Bompard à Orange, dans le Vaucluse, en condamnant lundi le fils, Yann Bompard, maire de la ville depuis 2021, à cinq ans d'inéligibilité, une décision qui s'applique immédiatement et le contraint à démissionner.

Yann Bompard, jugé à Marseille pour avoir occupé un emploi fictif de collaborateur parlementaire, devra aussi démissionner de son mandat de conseiller départemental. Il avait succédé à son père, Jacques Bompard, maire de cette ville de 30.000 habitants depuis 1995, quand celui-ci avait été condamné pour prise illégale d'intérêt.

L'élu n'était pas présent à l'annonce du jugement lundi matin. Sollicités par l'AFP après l'audience, ses avocats n'ont pas souhaité faire de commentaire.

La députée RN Marie-France Lorho, elle aussi prévenue dans cette affaire comme employeuse de Yann Bompard, est elle venue à la barre. Le tribunal correctionnel de Marseille l'a également condamnée à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Tous deux sont aussi condamnés à 18 mois de prison avec sursis.

Expliquant la décision d'exécution provisoire, la présidente du tribunal a estimé que les deux prévenus n'étaient "pas aptes à exercer (leurs) fonctions et ce dès aujourd'hui".

L'avocat de Mme Lorho, Guillaume de Palma, a indiqué à l'AFP qu'elle resterait députée "jusqu'à la fin de son mandat actuel", comme le prévoit la jurisprudence et que sa cliente n'avait pas encore décidé d'un éventuel appel.

Marie-France Lorho était devenue députée sous l'étiquette Ligue du Sud, petit parti créé par Jacques Bompard, quand celui-ci avait laissé sa place pour cause de cumul des mandats en 2017.

C'est à la fin de ce premier mandat qu'elle avait engagé Yann Bompard comme collaborateur, avant d'être reconduite en 2022 puis en 2024, cette fois sous l'étiquette RN.

- "Facteur aggravant" -

La justice lui reproche de ne pas avoir mis fin à ce contrat de travail alors que M. Bompard ne l'effectuait plus après avoir succédé à son père Jacques à la tête de la mairie d'Orange, fin 2021.

La présidente du tribunal a fait remarquer que Yann Bompard n'utilisait plus les moyens mis à sa disposition pour faire son travail de collaborateur parlementaire, "son bureau, son adresse mail".

Les multiples casquettes du fils Bompard, conseiller départemental, président d'intercommunalité, collaborateur parlementaire puis, surtout, maire d'Orange, faisaient que "matériellement (...) il manquait de temps pour remplir ses obligations contractuelles" dont "la grande majorité (...) n'était pas effectuée", avait pointé la procureure lors de l'audience, en réclamant cette peine d'inéligibilité avec application immédiate.

"Alors qu’elle disposait des moyens de mettre fin à l’infraction, Marie-France Lorho a persisté à employer et à rémunérer Yann Bompard, et ce pendant plus d’une année", a relevé le tribunal dans ses motivations.

Le tribunal a aussi estimé que les justifications de Mme Lorho, qui a fait part de craintes des réactions de la famille Bompard si elle mettait fin à leur collaboration, est un "facteur aggravant. "Marie-France Lorho a choisi de se positionner puis de se maintenir sous la coupe d’un responsable politique local. Elle a choisi de favoriser les intérêts financiers de la famille de ce dernier" et "de préserver son propre avenir politique au détriment du bien public".

Elle a également été condamnée à une amende de 10.000 euros. Jacques Bompard, lui, accusé de s'être enrichi personnellement en percevant un salaire indu, est condamné à une amende de 40.000 euros. Ils doivent aussi, solidairement, rembourser près de 75.000 euros à l'Assemblée nationale, partie civile.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La place du Louvre et la pyramide du Louvre, réalisée par l'architecte Ieoh Ming Pei, à Paris le 12 janvier 2026 ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Grève reconduite au Louvre : le musée de nouveau fermé lundi
    information fournie par AFP 26.01.2026 12:54 

    Le musée du Louvre est resté fermé lundi pour la quatrième fois depuis le début, mi-décembre, de la mobilisation d’une partie de son personnel pour de meilleures conditions de travail, a indiqué l’établissement à l’AFP. Fragilisé par le casse du 19 octobre, le ... Lire la suite

  • BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    information fournie par TEC 26.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • Melba Vazquez (au centre), mère du prisonnier politique Merwin Simons, reçoit un soin capillaire devant la prison Rodeo I où elle attend la sortie de son fils, le 25 janvier 2026 à Guatire, près de Caracas, au Venezuela ( AFP / Ronaldo SCHEMIDT )
    Venezuela: nouvelle vague de libération de prisonniers politiques
    information fournie par AFP 26.01.2026 12:50 

    Au moins 104 prisonniers politiques ont été relâchés en une journée au Venezuela, où un processus de libération des détenus avance au compte-gouttes sous la pression de Washington, a indiqué dimanche l'ONG Foro Penal. "Nous avons vérifié 104 libérations de prisonniers ... Lire la suite

  • Jonathan Anderson lors de la Fashion Week, à Paris, le 1er octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Haute couture: chez Dior, le baptême du feu de Jonathan Anderson
    information fournie par AFP 26.01.2026 12:42 

    Quelques jours après la présentation d'une collection homme audacieuse, Jonathan Anderson lance lundi à Paris la semaine de la haute couture avec son premier défilé pour Dior, un exercice inédit sur lequel il est très attendu. Le show, organisé dans les jardins ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank