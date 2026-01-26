 Aller au contenu principal
Une panne perturbe partiellement le trafic du tunnel sous la Manche
information fournie par AFP 26/01/2026 à 11:59

Une navette shuttle d'Eurotunnel à Coquelles, dans le Pas-de-Calais, le 4 avril 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Une navette shuttle d'Eurotunnel à Coquelles, dans le Pas-de-Calais, le 4 avril 2025 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Les trains transportant des voitures et du fret sous la Manche ont été "suspendus" lundi matin au départ de la France en raison d'un "défaut d'alimentation électrique", a indiqué Eurotunnel à l'AFP, prévoyant un retour à la normale dans la journée.

Cette panne n'affecte pas les trains Eurostar transportant des voyageurs, ni les trains de fret et voitures depuis le Royaume-Uni vers la France, précise la société qui exploite le tunnel reliant les deux pays.

Ce sont les navettes "Shuttle", permettant le transport de voitures et de leurs passagers sur des trains et "Shuttle Fret", pour le transport de camions de marchandises, qui sont concernées depuis l'aube.

Cette panne électrique, qui n'affecte pas le tunnel lui-même mais le terminal ferroviaire de Coquelles (Pas-de-Calais) ralentit "l'enregistrement des passagers" de ces deux services et "leur passage aux postes de frontières", précise encore l'entreprise.

Eurotunnel a précisé lundi matin que "le retour à la normale" pour l'accueil des clients du transport de marchandises était prévu "pour 13H00" lundi, et celui des passagers qui empruntent les navettes transportant des véhicules devrait "reprendre dans le courant d'après-midi".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Fermer

