Le Midwest devrait enregistrer un nombre record de nouvelles centrales électriques au cours des cinq prochaines années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Un nombre record de centrales électriques, principalement au gaz, devraient être raccordées au réseau du Midwest américain au cours des cinq prochaines années, alors que la demande en électricité de la région connaît une forte hausse, selon les résultats d'une enquête publiés mercredi par l'opérateur régional du réseau et ses États membres.

* Les centres de données ainsi que l'électrification des bâtiments et des transports font grimper la demande en électricité dans le Midwest. La croissance de la charge dans cette région du centre des États-Unis devrait connaître un taux de croissance annuel composé sur cinq ans compris entre 3,1 % et plus de 5 %, selon l'enquête menée par le Midwest Independent System Operator et l'Organisation des États du MISO.

* Les services publics du réseau MISO prévoient d'ajouter environ 15 gigawatts de nouvelle capacité de production d'électricité par an sur cinq ans, selon l'enquête.

* “Les résultats de l'enquête reflètent à la fois l'ampleur du défi auquel la région est confrontée et les progrès réalisés pour y faire face”, a déclaré Michael Carrigan, président de l'Organisation des États du MISO et commissaire à la Commission du commerce de l'Illinois.