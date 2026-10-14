Le Mexique va obliger les plateformes numériques à protéger les mineurs contre les contenus violents et à caractère sexuel

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(Ajout d'informations issues de la conférence de presse)

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré qu’elle signerait plus tard dans la journée de mercredi un décret présidentiel obligeant les plateformes numériques, notamment les réseaux sociaux et les sites de streaming, à protéger les enfants et les adolescents contre les contenus violents, à caractère sexuel et autres contenus préjudiciables.

Ce décret, qui renforcera la surveillance des grandes entreprises technologiques dans la deuxième économie d’Amérique latine, fait suite à une attaque perpétrée début octobre par deux anciens élèves âgés de 18 ans contre un lycée de l’État de Coahuila, dans le nord du pays, qui a fait un mort et trois blessés.

Les plateformes numériques disposeront d’un mois pour se conformer au décret, a déclaré Luisa Maria Alcalde, conseillère du gouvernement.

Mme Sheinbaum a ajouté que si les entreprises ne respectaient pas ce décret, le gouvernement soutiendrait un projet de loi visant à imposer des sanctions aux plateformes.

Les responsables ont indiqué avoir déjà rencontré des représentants de Meta META.O , Microsoft MSFT.O , Apple

AAPL.O , TikTok, Google GOOGL.O , X et Huawei pour discuter de cette question.

L'initiative du Mexique s'inscrit dans le cadre d'un mouvement mondial plus large visant à protéger les mineurs en ligne, les gouvernements européens et australiens renforçant la surveillance des plateformes numériques et les États américains mettant en œuvre toute une série de mesures de protection de l'enfance.

Le Brésil a également pris des mesures pour renforcer la protection des enfants en ligne. Ces mesures soulèvent des questions quant à la manière de protéger les mineurs tout en préservant la vie privée et la liberté d’expression.