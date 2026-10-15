Le Mexique va obliger les plateformes numériques à protéger les mineurs contre les contenus préjudiciables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Meta aux paragraphes 6 et 7)

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a déclaré qu’elle signerait mercredi un décret présidentiel obligeant les plateformes numériques, notammentles réseaux sociaux et les sites de streaming, à protéger les enfants et les adolescents contre les contenus violents, à caractère sexuel et autres contenus préjudiciables.

Ce décret, qui renforcera la surveillance des grandes entreprises technologiques dans la deuxième économie d’Amérique latine, fait suite à une attaque perpétrée début octobre par deux anciens élèves âgés de 18 ans contre un lycée de l’État de Coahuila, dans le nord du pays, qui a fait un mort et trois blessés.

Les plateformes numériques disposeront d’un mois pour se conformer au décret, a déclaré Luisa Maria Alcalde, conseillère du gouvernement.

Mme Sheinbaum a ajouté que si les entreprises ne respectaient pas ce décret, le gouvernement soutiendrait un projet de loi visant à sanctionner ces plateformes .

Les responsables ont indiqué avoir déjà rencontré des représentants de Meta META.O , Microsoft MSFT.O , Apple

AAPL.O , TikTok, Google GOOGL.O , X et Huawei pour discuter de cette question.

Un porte-parole de Meta a déclaré à Reuters que l’entreprise, qui gère Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, était "au courant du décret" et qu’elle allait "l’analyser en détail", ajoutant qu’elle disposait depuis longtemps d’outils permettant d’aider les parents à "orienter l’expérience numérique de leurs enfants".

« Nous continuerons à collaborer avec les autorités afin de contribuer à la création d’un environnement numérique plus sûr pour les adolescents du pays », a déclaré le porte-parole, précisant que Meta propose sur ses plateformes des fonctionnalités de sécurité comprenant des mesures de protection visant à limiter les personnes pouvant entrer en contact avec les enfants, ainsi que le suivi des contenus consultés.

Microsoft, Apple, TikTok, Google, X et Huawei n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'initiative du Mexique s'inscrit dans le cadre d'un mouvement mondial plus large visant à protéger les mineurs en ligne, les gouvernements européens et australiens renforçant la surveillance des plateformes numériques et les États américains mettant en œuvre toute une série de mesures de protection de l'enfance.

Le Brésil a également pris des mesures pour renforcer la protection des enfants en ligne. Ces mesures ont soulevé des questions quant à la manière de protéger les mineurs tout en préservant la vie privée et la liberté d’expression.