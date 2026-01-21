 Aller au contenu principal
Le Mexique modernise sa flotte de transport avec le Super Hercules de Lockheed Martin
21/01/2026

Ce premier contrat conclu fin 2025 marque une étape stratégique pour Lockheed Martin, qui implante pour la première fois la variante moderne de son avion de transport tactique en Amérique latine, renforçant ainsi sa présence sur un marché régional en plein renouvellement.

Lokheed Martin fait savoir que la Force Aérienne Mexicaine (FAM) a officialisé l'acquisition de son premier C-130J-30 Super Hercules, devenant ainsi le premier opérateur de ce modèle en Amérique latine.

Ce contrat représente l'une des deux commandes internationales majeures finalisées par le constructeur américain à la fin de l'année 2025. En choisissant la version allongée du C-130J, qui offre environ 4,5 mètres d'espace de chargement supplémentaire, le Mexique modernise une flotte vieillissante après cinquante ans d'exploitation des versions précédentes.

Ce passage à la nouvelle génération permet à la FAM de bénéficier d'une puissance accrue et d'une meilleure efficacité énergétique tout en capitalisant sur ses infrastructures logistiques existantes.

Selon Trish Pagan, vice-présidente des missions de mobilité aérienne et maritime chez Lockheed Martin, cette décision historique offre au pays une "polyvalence certifiée pour accomplir l'ensemble des 20 missions" prévues pour cet appareil, garantissant une interopérabilité immédiate avec les 24 autres nations utilisatrices.

A quelques minutes de l'ouverture de Wall Street, le titre évolue proche de l'équilibre.

