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Le médicament oral de Pfizer rétablit la pigmentation cutanée lors d'essais cliniques de phase avancée sur le vitiligo
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 13:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer PFE.N a annoncé jeudi que son médicament oral avait permis de restaurer la couleur de la peau chez des patients atteints d'une forme courante de vitiligo lors de deux essais cliniques de phase avancée, ouvrant ainsi la voie à des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour le traitement de cette maladie cutanée auto-immune.

Voici les détails:

* Le laboratoire pharmaceutique américain testait le Litfulo chez des patients atteints de vitiligo non segmentaire, le type le plus courant de la maladie, qui se caractérise par la dépigmentation de certaines zones de la peau.

* Pfizer a indiqué que les deux études montraient qu’un nombre significativement plus élevé de patients traités par ce médicament avaient obtenu une amélioration d’au moins 75 % de la repigmentation faciale et d’au moins 50 % de la repigmentation corporelle totale après 52 semaines, par rapport à ceux ayant reçu un placebo.

* “Le Litfulo pourrait devenir une nouvelle option thérapeutique systémique par voie orale pour les adultes atteints de vitiligo non segmentaire, améliorant de manière significative et pouvant potentiellement maintenir la repigmentation du visage et de l’ensemble du corps”, a déclaré Michael Vincent, directeur de la division inflammation et immunologie chez Pfizer, dans un communiqué.

* Ces essais, qui ont recruté au total 2 174 patients répartis entre des doses de 50 mg et 100 mg une fois par jour, constituaient les plus vastes programmes de phase avancée visant à évaluer un traitement oral contre le vitiligo non segmentaire, a précisé la société.

* Le médicament agit en bloquant des protéines spécifiques présentes dans les cellules immunitaires, appelées kinases des familles JAK3 et TEC, ce qui contribue à empêcher le système immunitaire d’attaquer les cellules productrices de pigment dans la peau.

* Le Litfulo est déjà autorisé dans plusieurs pays, dont les États-Unis, pour le traitement de l’alopécie areata sévère, une maladie auto-immune entraînant une perte de cheveux.

* Pfizer a indiqué que le profil de sécurité du médicament chez les patients atteints de vitiligo était conforme à celui observé dans les études sur l’alopécie areata, aucun nouveau signal de sécurité n’ayant été identifié.

* Pfizer prévoit de soumettre ces données aux autorités de santé du monde entier afin d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché pour le traitement des adultes atteints de vitiligo non segmentaire.

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