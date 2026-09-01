 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le médicament oral de Novartis contre la sclérose en plaques atteint son objectif principal lors d'études de phase avancée
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 09:35
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'essai clinique aux paragraphes 3 à 6)

Le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S a annoncé mardi que son médicament oral, le remibrutinib, avait atteint les principaux objectifs de deux études de phase avancée, démontrant sa supériorité par rapport à un médicament concurrent dans la réduction des taux de rechute chez les patients atteints d'une forme de sclérose en plaques.

Les investisseurs attendent avec impatience les données concernant trois médicaments expérimentaux – le pelacarsen, le remibrutinib (médicament contre la sclérose en plaques) et la thérapie génique del-desiran – qui, ensemble, représentent un potentiel de chiffre d’affaires annuel maximal de plus de 10 milliards de dollars et constituent les moteurs de la croissance à long terme de Novartis.

Les deux essais cliniques de phase avancée, baptisés REMODEL-1 et REMODEL-2, ont comparé la sécurité et l’efficacité du remibrutinib à celles d’un traitement existant, le tériflunomide, chez des patients adultes.

Le tériflunomide est commercialisé sous le nom de marque Aubagio par le laboratoire français Sanofi SASY.PA .

Au cours de ces études, le remibrutinib a donné des résultats cliniquement significatifs en termes de ralentissement de la progression du handicap par rapport au tériflunomide. Novartis a indiqué que le remibrutinib était bien toléré et ne présentait aucun problème de sécurité hépatique, ce qui corrobore les résultats des essais précédents.

La société prévoit de demander l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament à l’échelle mondiale et présentera l’intégralité des données de l’essai lors d’un prochain congrès médical à Toronto.

Valeurs associées

NOVARTIS
128,320 CHF Swiss EBS Stocks +4,11%
SANOFI
76,8800 EUR Euronext Paris +0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 299,78 -0,42%
BIOPHYTIS
0,0562 -3,27%
Pétrole Brent
92,5 +2,02%
HAFFNER ENERGY
0,531 -0,93%
AIR LIQUIDE
174,1 +2,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank