Le médicament oral de Novartis contre la sclérose en plaques atteint son objectif principal lors d'études de phase avancée

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(Ajoute des détails sur l'essai clinique aux paragraphes 3 à 6)

Le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S a annoncé mardi que son médicament oral, le remibrutinib, avait atteint les principaux objectifs de deux études de phase avancée, démontrant sa supériorité par rapport à un médicament concurrent dans la réduction des taux de rechute chez les patients atteints d'une forme de sclérose en plaques.

Les investisseurs attendent avec impatience les données concernant trois médicaments expérimentaux – le pelacarsen, le remibrutinib (médicament contre la sclérose en plaques) et la thérapie génique del-desiran – qui, ensemble, représentent un potentiel de chiffre d’affaires annuel maximal de plus de 10 milliards de dollars et constituent les moteurs de la croissance à long terme de Novartis.

Les deux essais cliniques de phase avancée, baptisés REMODEL-1 et REMODEL-2, ont comparé la sécurité et l’efficacité du remibrutinib à celles d’un traitement existant, le tériflunomide, chez des patients adultes.

Le tériflunomide est commercialisé sous le nom de marque Aubagio par le laboratoire français Sanofi SASY.PA .

Au cours de ces études, le remibrutinib a donné des résultats cliniquement significatifs en termes de ralentissement de la progression du handicap par rapport au tériflunomide. Novartis a indiqué que le remibrutinib était bien toléré et ne présentait aucun problème de sécurité hépatique, ce qui corrobore les résultats des essais précédents.

La société prévoit de demander l’autorisation de mise sur le marché de ce médicament à l’échelle mondiale et présentera l’intégralité des données de l’essai lors d’un prochain congrès médical à Toronto.