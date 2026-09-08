Le médicament expérimental de Roivant contre les maladies pulmonaires atteint ses objectifs dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire

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(Mise à jour des cours, ajout des commentaires de la direction aux points 3 et 4, et des commentaires des analystes aux points 6 et 7)

par Sahil Pandey

Roivant ROIV.O a annoncé mardi que son médicament expérimental avait atteint les principaux objectifs d’une étude de phase intermédiaire menée chez des patients souffrant d’hypertension artérielle associée à une maladie pulmonaire, ce qui a fait grimper le cours de l’action d’environ 17 %.

Roivant a élargi son portefeuille de produits en phase avancée après avoir obtenu le mois dernier l’autorisation de mise sur le marché aux États-Unis pour le Lisraya, un traitement contre les maladies cutanées et musculaires.

* Le développeur de médicaments a indiqué que son médicament expérimental, le mosliciguat, avait atteint l’objectif principal de l’étude menée auprès de 135 patients, en réduisant la pression et la résistance dans les vaisseaux sanguins pulmonaires de 56,3 % par rapport au placebo à 16 semaines.

* L'hypertension pulmonaire associée à une pneumopathie interstitielle (PH-ILD) survient lorsque des lésions pulmonaires endommagent les vaisseaux sanguins et obligent le cœur à fournir un effort accru.

* Mayukh Sukhatme, directeur des investissements chez Roivant, a déclaré à Reuters que la longue demi-vie du mosliciguat permettrait d’obtenir des bénéfices plus importants avec un traitement plus long, ajoutant que la société envisageait ce médicament comme un traitement autonome ou en association s’il était approuvé.

* M. Sukhatme a précisé que les patients avaient une espérance de vie réduite et que le mosliciguat offrait la possibilité d’un "véritable soulagement" et pourrait les aider à éviter "les hospitalisations, les exacerbations et les décès".

* Le mosliciguat a également atteint ses objectifs secondaires, permettant aux patients de parcourir 35,2 mètres de plus lors d’un test de marche de six minutes par rapport au placebo après 16 semaines, a indiqué Roivant.

* "Avant l’annonce des résultats, nous estimions le chiffre d’affaires maximal ajusté au risque de la PH-ILD à 1,5 milliard de dollars. Au vu de ces données, le potentiel du mosli est probablement bien supérieur à ce qu’il est aujourd’hui, car les messages de la direction laissent entrevoir des perspectives d’avenir dans le cadre d'indications supplémentaires," a déclaré Brian Cheng, analyste chez J.P. Morgan, qualifiant le titre de "coup de cœur".

* Les traitements de la PH-ILD comprennent Tyvaso et Tyvaso DPI de United Therapeutics UTHR.O , ainsi que Yutrepia de Liquidia LQDA.O , sans oublier l’utilisation hors AMM d’inhibiteurs de la PDE5 — utilisés par certains participants à l’étude — tels que le Viagra de Viatris ( VTRS.O ) et le Cialis de Lilly ( LLY.N ).

* Roivant a indiqué avoir déjà lancé une étude de phase avancée.