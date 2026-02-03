Le médicament expérimental de Pfizer entraîne une perte de poids allant jusqu'à 12,3 % lors d'un essai à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du contexte au paragraphe 2 et des détails aux paragraphes 3 à 5)

Pfizer PFE.N a déclaré mardi que son médicament expérimental contre l'obésité, acquis dans le cadre de l'opération Metsera, avait entraîné une perte de poids allant jusqu'à 12,3 % chez des patients non diabétiques lors d'un essai à mi-parcours. En novembre, Pfizer a acquis Metsera pour un montant pouvant atteindre 10 milliards de dollars à la suite d'une féroce guerre d'enchères avec Novo Nordisk NOVOb.CO . L'essai de mi-parcours étudiait le dosage d'entretien mensuel du médicament, PF'3944, pour voir s'il permettait d'obtenir une perte de poids continue en passant d'une injection hebdomadaire à une injection mensuelle sous la peau. Ces données montrent une perte de poids robuste et continue après le passage à un dosage mensuel, sans plateau observé à la semaine 28, a déclaré la société, ajoutant qu'elle s'attend à ce que la tendance se poursuive lorsque l'étude atteindra la semaine 64.

Dans les deux groupes, cinq participants au total ont interrompu le traitement en raison d'effets secondaires dans la phase hebdomadaire et cinq participants au total ont interrompu le traitement dans la phase mensuelle.