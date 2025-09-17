 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 809,35
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le médicament expérimental de J&J contre le psoriasis s'avère prometteur par rapport au traitement de Bristol
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 14:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 et 3)

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré mercredi que son médicament expérimental contre le psoriasis a montré une meilleure clairance cutanée que le Sotyktu de Bristol Myers Squibb BMY.N dans deux essais en tête-à-tête à un stade avancé.

J&J a déclaré que son icotrokinra a atteint les objectifs principaux et secondaires et a montré une supériorité par rapport au Sotyktu de Bristol à plusieurs moments chez les patients adultes dans les deux essais.

J&J teste son médicament oral chez des patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, une affection à médiation immunitaire caractérisée par des plaques épaisses et squameuses.

Le Sotyktu de Bristol est un médicament approuvé par la FDA.

Valeurs associées

BRISTOL-MYERSSQU
46,340 USD NYSE 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
176,490 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank