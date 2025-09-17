Le médicament expérimental de J&J contre le psoriasis s'avère prometteur par rapport au traitement de Bristol

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré mercredi que son médicament expérimental contre le psoriasis a montré une meilleure clairance cutanée que le Sotyktu de Bristol Myers Squibb BMY.N dans deux essais en tête-à-tête à un stade avancé.

J&J a déclaré que son icotrokinra a atteint les objectifs principaux et secondaires et a montré une supériorité par rapport au Sotyktu de Bristol à plusieurs moments chez les patients adultes dans les deux essais.

J&J teste son médicament oral chez des patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, une affection à médiation immunitaire caractérisée par des plaques épaisses et squameuses.

Le Sotyktu de Bristol est un médicament approuvé par la FDA.