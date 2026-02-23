 Aller au contenu principal
Le médicament expérimental de Gossamer Bio contre les maladies pulmonaires échoue dans un essai de stade avancé
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Gossamer Bio GOSS.O a déclaré lundi que son médicament expérimental destiné aux patients souffrant d'un type d'affection pulmonaire n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase tardive, ce qui a fait chuter les actions du développeur de médicaments de 80 % avant la clôture de la séance.

Le médicament, le seralutinib, est en cours de développement pour l'hypertension artérielle pulmonaire, une maladie dans laquelle une pression sanguine élevée s'accumule dans les artères pulmonaires lorsque les vaisseaux se rétrécissent ou sont endommagés, obligeant le côté droit du cœur à travailler plus dur, ce qui peut conduire à une insuffisance cardiaque.

La limitation de la marche est un symptôme courant de l'HTAP, car la réduction du flux sanguin dans les poumons rend difficile toute activité, même légère, et laisse souvent les patients essoufflés ou facilement fatigués.

Dans l'étude de 24 semaines, les patients sous seralutinib ont amélioré leur distance de marche d'une médiane de 28,2 mètres, contre 13,5 mètres pour les patients sous placebo.

Mais la différence n'a pas atteint le seuil de signification statistique de l'étude.

La société a noté un effet plus important chez les patients à risque intermédiaire et élevé, qui ont vu leur distance de marche s'améliorer de 20 mètres, ajustée en fonction du placebo.

Le séralutinib est un médicament expérimental administré par inhalation qui bloque plusieurs récepteurs de facteurs de croissance liés à l'HTAP. Il est conçu pour délivrer ses effets directement dans les poumons tout en limitant l'exposition au reste de l'organisme.

Gossamer a indiqué qu'elle prévoyait de rencontrer la Food and Drug Administration des États-Unis pour discuter des prochaines étapes.

La société a également indiqué qu'elle mettra en pause le recrutement dans une autre étude de stade avancé visant à traiter l'hypertension pulmonaire associée à la maladie pulmonaire interstitielle, pendant qu'elle examinera les derniers résultats.

"Bien que nous soyons déçus d'avoir manqué de peu le seuil statistique strict préspécifié pour notre critère d'évaluation principal, le résultat dépasse toujours la valeur p traditionnelle de 0,05, et nous pensons que ces données démontrent clairement que le seralutinib est un médicament actif chez les patients atteints d'HTAP", a déclaré Faheem Hasnain, directeur général de la société.

Gossamer développe le seralutinib avec le groupe italien Chiesi dans le cadre d'un accord de collaboration mondial.

Valeurs associées

GOSSAMER BIO
0,4801 USD NASDAQ -77,46%
