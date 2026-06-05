Le médicament expérimental contre l'obésité de Structure ne présente aucun signe de lésions hépatiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sriparna Roy

Structure Therapeutics GPCR.O a déclaré vendredi que son comprimé expérimental à base de GLP-1 contre l'obésité ne présentait aucun signe de toxicité hépatique, et que les patients continuaient à perdre du poids même à des doses plus faibles du médicament.

La société a indiqué que seuls 10,4 % des patients prenant le médicament expérimental à petites molécules , l'aleniglipron, avaient interrompu le traitement.

Ces résultats ont été présentés lors du congrès de l'American Diabetes Association à La Nouvelle-Orléans et publiés dans une revue médicale.

Ce médicament oral est présenté comme un concurrent potentiel du Foundayo d'Eli Lilly LLY.N et du Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO .

Les patients sous le comprimé à prise unique quotidienne de Structure ont perdu jusqu'à 17,7 kg avec la dose de 180 mg après 44 semaines, par rapport à un placebo, lors d'un essai de phase intermédiaire, avait rapporté la société en mars. Les patients sous la dose plus élevée de 240 mg ont perdu 16,8 kg, soit 16 % de leur poids.

En décembre, le médicament avait montré une perte de poids pouvant atteindre 15,3 % avec la dose de 240 mg à 36 semaines. Les patients prenant la dose de 120 mg ont présenté une perte de poids moyenne ajustée par rapport au placebo de 11,3 %.

Vendredi, la société a déclaré que les participants ayant poursuivi le traitement dans le cadre de l'extension en ouvert avaient continué à perdre du poids après un suivi médian de 20 semaines, avec une perte de poids de 13,3 %, 16,2 % et 15,3 % chez les participants ayant pris respectivement des doses de 45 mg, 90 mg et 120 mg d'aleniglipron.

Il n'y a pas non plus eu de plateau de perte de poids, ce qui, selon Julio Rosenstock, président du comité de pilotage du programme aleniglipron, constitue une distinction importante pour qu'un agoniste des récepteurs du GLP-1 non peptidique, administré par voie orale une fois par jour, puisse potentiellement devenir une option thérapeutique supplémentaire pour les patients.

La société a déclaré avoir constaté une meilleure tolérance à une dose initiale plus faible de 2,5 mg, ajoutant que ces données viennent étayer la conception de son programme de phase avancée qui doit débuter au troisième trimestre 2026.

Wall Street s'est concentrée sur une meilleure tolérance comme facteur de différenciation entre les médicaments contre l'obésité. L'aléniglipron est un comprimé oral et pourrait séduire davantage les patients que les traitements injectables.

L'aleniglipron continue de paraître compétitif en termes d'efficacité et il existe un potentiel d'amélioration de la tolérance dans l'essai de phase avancée, a déclaré Hardik Parikh, analyste chez J.P. Morgan.

Les effets indésirables les plus fréquents associés à l'aleniglipron étaient d'ordre gastro-intestinal, notamment des nausées, de la diarrhée, des vomissements et de la constipation.

Structure a indiqué qu'un examen de la posologie de chaque patient au cours de l'étude montre que, bien que certains aient nécessité des interruptions ou des réductions de dose, les vomissements sont rarement réapparus une fois le traitement repris ou la dose augmentée à nouveau.

Des effets indésirables graves sont survenus chez un participant ayant reçu la dose de 45 mg, chez aucun de ceux ayant reçu 90 mg et chez quatre participants ayant reçu 120 mg.