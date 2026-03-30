Le médicament de Viridian contre la maladie thyroïdienne de l'œil réussit dans un essai de phase tardive, mais ne répond pas aux attentes

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(Ajoute le mouvement de l'action au paragraphe 2, le commentaire de l'analyste aux paragraphes 3 et 4, le contexte et les détails tout au long de l'article) par Siddhi Mahatole

Viridian Therapeutics VRDN.O a déclaré lundi que son médicament expérimental avait atteint l'objectif principal d'une étude de stade avancé, lorsqu'il a été testé sur des patients souffrant d'une maladie thyroïdienne active de l'œil.

Les actions de la société ont cependant chuté de 36% dans les échanges avant bourse.

Faisal Khurshid, analyste chez Jefferies, a déclaré que les données réduisaient le risque pour Viridian puisqu'elle dispose désormais de deux médicaments potentiels contre les maladies oculaires thyroïdiennes, mais qu'il pourrait y avoir "un débat acharné entre les investisseurs sur la faisabilité commerciale" étant donné que l'efficacité du médicament, l'elegrobart, n'a pas été à la hauteur de ses rivaux.

Les taux de réponse de la proptose ajustés au placebo de 36 % et 45 % ont été inférieurs aux attentes des investisseurs, qui tablaient sur plus de 50 %, tandis que les données sur la double vision étaient plus difficiles à interpréter et que la sécurité semblait acceptable, a ajouté Khurshid.

Le médicament injectable, elegrobart, a été administré à 132 patients selon deux schémas posologiques - toutes les quatre semaines ou toutes les huit semaines - ou un placebo.

La maladie oculaire thyroïdienne, ou TED, est une affection auto-immune qui provoque une inflammation, un gonflement et une expansion de la graisse derrière les yeux, entraînant souvent des boursouflures, des douleurs, des rougeurs et une vision double.

Après 24 semaines, 54 % des patients ayant reçu le schéma posologique de quatre semaines ont montré une amélioration de la proptose, contre 18 % des patients ayant reçu le placebo.

Les patients ont également montré des améliorations plus importantes au niveau de la vision double, 71 % d'entre eux ayant enregistré une réponse dans le groupe ayant reçu des doses plus fréquentes, contre 32 % pour le placebo.

"Nous pensons que l'elegrobart sous-cutané offre des possibilités importantes dans le traitement du TED, y compris le potentiel d'expansion du marché en tant qu'option de traitement à domicile et auto-administré, s'il est approuvé", a déclaré Steve Mahoney, directeur général de l'entreprise.

Le traitement de huit semaines a également surpassé le placebo, 63 % des patients ayant constaté une amélioration de la proptose et 54 % une amélioration de la vision double, contre 18 % et 32 % respectivement pour le placebo.

La société prévoit de soumettre une demande de licence biologique aux États-Unis pour elegrobart au cours du premier trimestre 2027.

Le régulateur américain de la santé a approuvé le Tepezza d'Amgen, le seul traitement de la maladie oculaire thyroïdienne, en janvier 2020.