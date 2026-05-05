Le médicament de Viridian contre la maladie oculaire dépasse les attentes lors d'un essai clinique de phase avancée ; l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours des actions; ajout des commentaires d'un analyste aux paragraphes 6 et 7, et des commentaires du directeur général au paragraphe 8) par Siddhi Mahatole

Viridian Therapeutics VRDN.O a annoncé mardi que son médicament expérimental contre la maladie oculaire thyroïdienne avait atteint l'objectif principal d'un essai de phase avancée chez des patients chroniques, ce qui a fait grimper son action de près de 35 %.

Le médicament, l'elegrobart, a considérablement réduit l'exophtalmie chez les patients atteints d'une maladie oculaire thyroïdienne (TED) de longue date, lorsqu'il était administré par injection sous-cutanée toutes les quatre ou toutes les huit semaines, par rapport au placebo, a déclaré la société.

À 24 semaines, 50 % des patients suivant le schéma posologique de quatre semaines et 54 % de ceux suivant le schéma de huit semaines ont constaté une amélioration de l'exophtalmie, contre 15 % des patients recevant le placebo.

L'étude a également montré des améliorations au niveau de la vision double, un symptôme courant et invalidant de la maladie. Soixante et un pour cent des patients suivant le schéma posologique de quatre semaines ont constaté une amélioration de leur vision double, contre 38 % dans le groupe placebo.

UNE VICTOIRE POUR VIRIDIAN

Ces données font suite aux résultats d'une étude de phase avancée sur la maladie oculaire thyroïdienne active publiés en mars , qui ont atteint l'objectif principal mais n'ont pas répondu aux attentes des investisseurs, déclenchant une vague de ventes.

"C'est un scénario meilleur que prévu pour la TED chronique et nous pensons que Viridian peut se remettre d'une partie de la pression négative", a déclaré Lisa Walter, analyste chez RBC Capital Markets, ajoutant que le médicament a de fortes chances d'être approuvé et de concurrencer le Tepezza d'Amgen AMGN.O .

Mme Walter estime que la franchise TED de Viridian pourrait représenter une opportunité d’un milliard de dollars d’ici 2030, en se basant sur une estimation prudente de la population de patients.

Le directeur général Steve Mahoney a déclaré que le médicament, s’il était approuvé, pourrait offrir un auto-injecteur pratique à utiliser à domicile en seulement trois doses, ce qui contribuerait à élargir le marché.

La maladie oculaire thyroïdienne est une affection auto-immune provoquant une inflammation, un gonflement et une expansion des tissus adipeux derrière les yeux, entraînant souvent une exophtalmie, des douleurs, des rougeurs et une vision double.

La TED active se caractérise par une inflammation aiguë et une douleur pouvant durer de plusieurs mois à plusieurs années, tandis que la TED chronique correspond à la phase stable au cours de laquelle des symptômes tels que l'exophtalmie ou la vision double persistent sans gonflement actif.