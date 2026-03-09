 Aller au contenu principal
Le médicament de Vertex contre les maladies rénales atteint son objectif principal lors d'un essai de phase avancée
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 21:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des mouvements d'actions dans le paragraphe 2, détails dans les paragraphes 3-4)

Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a déclaré lundi que son médicament expérimental contre les maladies rénales avait atteint l'objectif principal d'un essai en phase finale.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 10 % dans les échanges prolongés.

Vertex testait le médicament, le povetacicept, chez des patients atteints de néphropathie IgA, une maladie auto-immune grave qui peut entraîner une insuffisance rénale ou la mort chez une grande partie des patients dans les 20 ans suivant le diagnostic, selon la société.

Les patients ayant reçu le médicament ont vu la fuite de protéines dans leurs urines diminuer de 52 % après 36 semaines, contre une baisse de 4,3 % dans le groupe placebo.

