Le médicament de Teva contre les troubles immunitaires atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

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Le laboratoire pharmaceutique israélien Teva Pharmaceutical Industries TEVA.TA TEVA.N a annoncé mercredi que son médicament expérimental avait permis de prévenir les lésions intestinales liées au gluten chez les adultes atteints de la maladie cœliaque, atteignant ainsi l'objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire.

Les actions de la société, cotées aux États-Unis, ont progressé de plus de 4% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* La maladie cœliaque est une affection auto-immune dans laquelle le gluten déclenche une réponse immunitaire qui endommage l'intestin grêle. Elle touche environ 1% de la population mondiale, dont plus de 3 millions de personnes aux États-Unis, selon Teva.

* Le traitement par anticorps, connu sous le nom de TEV-408, bloque l'IL-15, une protéine impliquée dans la réaction immunitaire au gluten.

* Dans le cadre de cette étude, 50 patients suivant un régime sans gluten ont été répartis au hasard pour recevoir soit une injection sous-cutanée de TEV-408, soit un placebo. Deux semaines après avoir reçu une dose unique, les participants ont reçu pour consigne de consommer du gluten quotidiennement pendant six semaines.

* Au bout de huit semaines, une seule injection a permis de réduire de manière significative les lésions et l’inflammation de l’intestin grêle par rapport au placebo. Les patients ont également signalé une diminution des symptômes digestifs, a indiqué Teva, ajoutant qu’aucun nouveau problème de sécurité n’avait été identifié.

* Il n’existe aucun traitement approuvé pour cette affection. Les patients doivent suivre un régime strict sans gluten, bien qu’une exposition accidentelle puisse toujours provoquer des symptômes et des lésions intestinales.

* Teva prévoit de mener des analyses plus approfondies et présentera des résultats supplémentaires lors d’un prochain congrès scientifique. Le TEV-408 fait également l’objet d’essais pour le vitiligo et devrait entrer dans une autre phase d’essai clinique de stade intermédiaire pour cette affection cutanée.

* Royalty Pharma RPRX.O a accepté en janvier de verser jusqu’à 500 millions de dollars à Teva afin d’accélérer le développement du médicament.