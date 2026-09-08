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Le médicament de Pharvaris destiné au traitement d'une maladie génétique atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 16:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours, avec des précisions issues de la conférence téléphonique et des commentaires des analystes)

par Kunal Das

Pharvaris PHVS.O a annoncé mardi que son médicament expérimental administré par voie orale avait permis de prévenir les crises de gonflement chez les patients atteints d’angio-œdème héréditaire, atteignant ainsi l’objectif principal d’un essai clinique de phase avancée.

L'action de la société a progressé de plus de 15 % en début de séance.

* L’angio-œdème héréditaire est une maladie génétique rare qui provoque des gonflements récurrents au niveau du visage, des mains, des pieds, de l’abdomen et de la gorge, pouvant mettre la vie en danger s’ils entravent la respiration.

* On distingue trois types de cette maladie. Le type 1 se caractérise par de faibles taux de la protéine inhibitrice C1, le type 2 empêche cette protéine de fonctionner correctement, tandis que le troisième type survient malgré des taux et un fonctionnement normaux.

* Le médicament à prise unique quotidienne de Pharvaris, le deucrictibant, a réduit de 83 % le taux mensuel moyen de crises de gonflement par rapport à un placebo dans le cadre de l’étude. Cette réduction atteignait 87 % chez les patients atteints du type 1 ou du type 2, a indiqué la société.

* La société biopharmaceutique développe deux formulations orales du deucrictibant: un comprimé à prise unique quotidienne pour prévenir les crises d’œdème et une gélule à action rapide pour les traiter lorsqu’elles surviennent.

* Les options préventives actuelles comprennent le Takhzyro de Takeda ( 4502.T ) et le Dawnzera d’Ionis Pharmaceuticals ( IONS.O ), tous deux administrés par injection, ainsi que l’Orladeyo de BioCryst ( BCRX.O ), un médicament oral à prise unique quotidienne.

* “La grande majorité des patients optera pour un médicament oral plutôt que pour un traitement injectable”, a déclaré Marc Riedl, chercheur impliqué dans l’essai, ajoutant que les patients nouvellement diagnostiqués, ceux qui recherchent un meilleur contrôle que celui offert par les comprimés existants et ceux qui souhaitent éviter les injections pourraient être les premiers utilisateurs potentiels.

* La formulation à prise ponctuelle est actuellement examinée par la FDA américaine, et Pharvaris prévoit de demander l’autorisation de mise sur le marché pour la version préventive au cours du premier semestre 2027.

* “Associés à un profil de sécurité favorable, ces résultats permettent à Pharvaris non seulement de s’imposer comme la principale option prophylactique par voie orale pour les patients, mais aussi de remettre en cause la prédominance des traitements injectables”, a déclaré Debanjana Chatterjee, analyste chez Jones Trading.

* L'étude de 24 semaines a recruté 85 adolescents et adultes dans 21 pays. La plupart des effets indésirables étaient légers ou modérés, et aucun effet indésirable grave lié au traitement n'a été signalé.

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