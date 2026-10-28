 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le médicament de nouvelle génération de Lilly surpasse l'Ozempic en matière de perte de poids et de contrôle de la glycémie lors d'un essai clinique
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 11:45

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le retatrutide, un médicamentexpérimental de nouvelle génération développé par Eli Lilly LLY.N , s'est révélé plus efficace qu'une version à dose réduite de l'Ozempic de Novo Nordisk en matière de contrôle glycémique et a permis une perte de poids plus de deux fois supérieure dans le cadre d'une étude menée auprès d'adultes atteints de diabète de type 2.

Cet essai comparatif a opposé des doses de 9 mg et 12 mg de retatrutide de Lilly à une dose de 2 mg du NOVOb.CO médicament antidiabétique Ozempic de Novo Nordisk, a indiqué Lilly mercredi.

Voici quelques détails:

* Au cours de cet essai de phase avancée, les deux doses de retatrutide ont réduit l’A1C, un indicateur de la glycémie sur la durée, de 2,2 % en moyenne, contre 1,8 % pour l’Ozempic à 80 semaines

* Les patients sous retatrutide ont perdu en moyenne 44,3 livres avec la dose de 9 mg et 47,4 livres avec celle de 12 mg, contre 20,9 livres avec l’Ozempic

* Lilly a précisé que l’essai avait utilisé l’Ozempic à 2 mg comme traitement de comparaison, car il s’agit de la dose la plus élevée autorisée actuellement disponible

* Le rétatrutide a également permis d’obtenir de meilleures améliorations qu’Ozempic pour certains facteurs de risque cardiovasculaires

* "Au vu de ces résultats et de ceux issus de l’ensemble de notre programme de phase 3, nous pensons que le retatrutide, s’il est approuvé, pourrait bouleverser le paradigme thérapeutique pour les personnes atteintes de diabète de type 2, d’obésité et de troubles cardiométaboliques associés", a déclaré Kenneth Custer, président de Lilly Cardiometabolic Health

* Le rétatrutide, un médicament à prise hebdomadaire, active trois récepteurs hormonaux — le GLP-1, le GIP et le glucagon —, ce qui lui vaut le surnom de "triple-G"

* Les médicaments amaigrissants "triple-G" devraient permettre une perte de poids plus importante que les générations précédentes en combinant la suppression de l’appétit, le contrôle de la glycémie et une augmentation de la dépense calorique

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 281,720 USD NYSE 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en petite hausse, attend la décision de la Fed
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:36 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, avant la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et dans l'attente des résultats des géants Alphabet (Google) et Microsoft après la clôture. Dans les premiers échanges, le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.10.2026 14:32 

    (Actualisé avec contrats à terme, secteur des réseaux sociaux, GE Vernova, Apple et Etsy) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones .DJI et en hausse ... Lire la suite

  • Le patron de la Fed, Kevin Warsh, donne une conférence de presse, le 16 septembre 2026 à Washington ( AFP / SAUL LOEB )
    Taux directeurs : la Fed tentée par l'abstention avant les élections de mi-mandat aux États-Unis
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:27 

    Le monde économique s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) opte pour un statu quo sur les taux directeurs mercredi, à quelques jours d'élections aux États-Unis largement centrées sur l'inflation que l'institution est chargée de combattre. Le deuxième ... Lire la suite

  • RussLe président russe Vladimir Poutine lors du forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Moscou, le 28 octobre 2026 ( POOL / Igor IVANKO )
    La Russie réunit des dirigeants africains pour renforcer les liens
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:25 

    La Russie accueille à partir de mercredi une vingtaine de dirigeants d'Afrique pour un sommet visant à renforcer ses liens avec ce continent présenté par le Kremlin comme un "allié naturel". A l'occasion de ce troisième sommet Russie-Afrique, organisé mercredi ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 900,56 +0,17%
GENFIT
11,14 +5,29%
STELLANTIS
4,145 +11,65%
Pétrole Brent
115,31 +0,97%
WORLDLINE
11,218 +9,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank