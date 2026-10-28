Le médicament de nouvelle génération de Lilly surpasse l'Ozempic en matière de perte de poids et de contrôle de la glycémie lors d'un essai clinique

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Le retatrutide, un médicamentexpérimental de nouvelle génération développé par Eli Lilly LLY.N , s'est révélé plus efficace qu'une version à dose réduite de l'Ozempic de Novo Nordisk en matière de contrôle glycémique et a permis une perte de poids plus de deux fois supérieure dans le cadre d'une étude menée auprès d'adultes atteints de diabète de type 2.

Cet essai comparatif a opposé des doses de 9 mg et 12 mg de retatrutide de Lilly à une dose de 2 mg du NOVOb.CO médicament antidiabétique Ozempic de Novo Nordisk, a indiqué Lilly mercredi.

Voici quelques détails:

* Au cours de cet essai de phase avancée, les deux doses de retatrutide ont réduit l’A1C, un indicateur de la glycémie sur la durée, de 2,2 % en moyenne, contre 1,8 % pour l’Ozempic à 80 semaines

* Les patients sous retatrutide ont perdu en moyenne 44,3 livres avec la dose de 9 mg et 47,4 livres avec celle de 12 mg, contre 20,9 livres avec l’Ozempic

* Lilly a précisé que l’essai avait utilisé l’Ozempic à 2 mg comme traitement de comparaison, car il s’agit de la dose la plus élevée autorisée actuellement disponible

* Le rétatrutide a également permis d’obtenir de meilleures améliorations qu’Ozempic pour certains facteurs de risque cardiovasculaires

* "Au vu de ces résultats et de ceux issus de l’ensemble de notre programme de phase 3, nous pensons que le retatrutide, s’il est approuvé, pourrait bouleverser le paradigme thérapeutique pour les personnes atteintes de diabète de type 2, d’obésité et de troubles cardiométaboliques associés", a déclaré Kenneth Custer, président de Lilly Cardiometabolic Health

* Le rétatrutide, un médicament à prise hebdomadaire, active trois récepteurs hormonaux — le GLP-1, le GIP et le glucagon —, ce qui lui vaut le surnom de "triple-G"

* Les médicaments amaigrissants "triple-G" devraient permettre une perte de poids plus importante que les générations précédentes en combinant la suppression de l’appétit, le contrôle de la glycémie et une augmentation de la dépense calorique