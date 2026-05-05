Le médicament de Cytokinetics contre les maladies cardiaques améliore les symptômes de la maladie lors d'une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 1, ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 4 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Sneha S K

Cytokinetics CYTK.O a déclaré mardi que son médicament expérimental contre les maladies cardiaques avait considérablement amélioré les symptômes d'une affection cardiaque génétique lors d'un essai clinique de phase avancée, ce qui a fait grimper son action de 21 %.

La société testait ce médicament, connu sous le nom chimique d'aficamten, chez des patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique non obstructive (nHCM), une pathologie dans laquelle le muscle cardiaque s'épaissit sans bloquer la circulation sanguine.

Ce médicament, commercialisé sous le nom de Myqorzo, a été approuvé l'année dernière pour les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique obstructive, une affection dans laquelle le muscle cardiaque s'épaissit de manière anormale et forme une obstruction pouvant réduire le flux sanguin vers l'organisme.

“Compte tenu des besoins non satisfaits dans le domaine de la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive, cela représente un tournant dans la manière dont le traitement de cette pathologie pourrait évoluer pour ces patients”, a déclaré le directeur général Robert Blum lors d’une conférence téléphonique.

Dans cette étude portant sur 516 personnes, le médicament a contribué à améliorer les symptômes de l'insuffisance cardiaque, tels que les limitations physiques, ainsi que la qualité de vie par rapport au placebo, selon les résultats d'un questionnaire rempli par les patients sur une période de 36 semaines.

“Les effets observés feront l'objet de débats, mais dans l'ensemble, nous pensons que le bilan est favorable”, a déclaré James Condulis, analyste chez Stifel.

Le médicament a également montré des améliorations significatives de la capacité d'effort et de la fonction cardiaque, atteignant ainsi les objectifs secondaires de l'étude.

“Les résultats d'aujourd'hui plaident en faveur de l'autorisation de Myqorzo dans le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive (nHCM), ce qui pourrait également consolider son statut de traitement de choix contre la cardiomyopathie hypertrophique par rapport au Camzyos de Bristol Myers Squibb”, a déclaré Srikripa Devarakonda, analyste chez Truist.

Le Camzyos de Bristol n'a pas amélioré de manière significative la capacité fonctionnelle et les symptômes chez les patients atteints d'une forme non obstructive de cardiomyopathie hypertrophique lors d'une étude de phase avancée menée l'année dernière.

Cytokinetics a indiqué qu'aucun nouveau signal de sécurité n'avait été identifié.

La société prévoit de partager des données supplémentaires et discutera des résultats avec la FDA américaine et d'autres autorités réglementaires.

Les actions d'Edgewise Therapeutics < EWTX.O>, qui développe un médicament oral pour traiter la cardiomyopathie hypertrophique,ont progressé de 23 %, les résultats confirmant que cette classe plus large de médicaments “fonctionne” dans le traitement de la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive (nHCM), ont indiqué les analystes.