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Le médicament de Celldex contre les maladies cutanées atteint ses objectifs dans deux essais cliniques de phase avancée
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 13:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Celldex Therapeutics CLDX.O a annoncé mardi que son médicament expérimental destiné au traitement d’une affection cutanée avait atteint les objectifs principaux et secondaires de deux essais cliniques de phase avancée.

Voici les détails:

* La société teste le barzolvolimab chez des patients atteints d’urticaire chronique spontanée — une affection qui provoque des poussées récurrentes d’urticaire et de gonflements — dont les symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés par les médicaments antiallergiques.

* Les deux essais cliniques de phase avancée ont recruté au total 1 939 patients et ont comparé deux doses de barzolvolimab à un placebo.

* À 12 semaines, les deux doses du médicament ont significativement réduit l’activité de la maladie par rapport au placebo.

* Environ 42,1 % à 45,7 % des patients traités par le barzolvolimab ont présenté une réponse complète à la semaine 12, ce qui signifie qu’ils ne présentaient ni démangeaisons ni urticaire, contre environ 9,3 % à 12,6 % chez ceux sous placebo.

* Ce bénéfice s’est maintenu, voire amélioré, jusqu’à la semaine 24, où les taux de réponse complète variaient entre environ 45,1 % et 54 % chez les patients recevant le barzolvolimab, contre environ 15 % à 18 % pour le placebo.

* Le médicament a également montré un bénéfice chez les patients dont la maladie n’avait pas répondu à l’omalizumab, commercialisé sous le nom de Xolair par Novartis NOVN.S et Roche ROPC.S , ainsi que chez les patients atteints d’œdème de Quincke.

* Le traitement dans les deux essais se poursuivra pendant 52 semaines, et Celldex prévoit de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de la Food and Drug Administration américaine en 2027.

* En juillet, Celldex Therapeutics a interrompu le développement du barzolvolimab chez les patients atteints de prurigo nodulaire après que celui-ci n’ait pas atteint les objectifs principaux et les objectifs secondaires clés dans le cadre d’une étude de phase intermédiaire.

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