Le médicament de Bristol Myers contre les maladies pulmonaires s'avère efficace à une dose plus faible lors d'un essai clinique de phase avancée

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Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré lundi qu’une dose plus faible de son médicament expérimental avait contribué à ralentir le déclin de la fonction pulmonaire chez des patients atteints d’une grave maladie entraînant une cicatrisation pulmonaire.

Cet essai clinique de phase avancée, mené auprès de 1 255 personnes atteintes de fibrose pulmonaire idiopathique, a évalué deux doses orales d’admilparant.

L'action de la société a progressé de plus de 3% en pré-ouverture après l'annonce de résultats d'essai positifs pour son médicament anticancéreux, le RYZ101.

S'il est approuvé, l'admilparant deviendrait le premier médicament d'une classe appelée « inhibiteurs de LPA1 » à traiter la FPI. Il agit en inhibant le récepteur protéique LPA1 afin de réduire la cicatrisation pulmonaire.

Les traitements existants contre la FPI comprennent l’inhibiteur de tyrosine kinase Ofev de Boehringer Ingelheim et l’Esbriet de Roche, un médicament antifibrotique ROPC.S .

La société Bristol , basée dans le New Jersey, a déclaré que la dose de 60 mg d’admilparant, prise deux fois par jour, présentait un bénéfice statistiquement significatif par rapport au placebo en termes de préservation de la fonction pulmonaire.

La dose plus élevée de 120 mg n’a toutefois pasatteint l’objectif principal de l’étude.

La fonction pulmonaire a été évaluée à l’aide de la capacité vitale forcée, une mesure de la quantité d’air qu’une personne peut expirer de force après avoir pris une profonde inspiration.

La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie pulmonaire évolutive qui provoque une cicatrisation irréversible entraînant un épaississement et une rigidité des tissus pulmonaires, ce qui altère progressivement la respiration et la fonction pulmonaire.

Le médicament a été globalement bien toléré aux deux doses,et les taux d’arrêt du traitement dus à des effets indésirables étaient faibles et similaires à ceux observés dans le groupe placebo, a indiqué la société.

Bristol teste également ce médicament dans le cadre d’un autre essai clinique de phase avancée portant sur la fibrose pulmonaire progressive, dont les résultats sont attendus début 2027.