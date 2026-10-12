Le médicament de Bristol Myers contre les maladies pulmonaires atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé lundi que son médicament expérimental avait atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie grave entraînant une cicatrisation des poumons.
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