Le médicament de Bristol Myers améliore la fonction pulmonaire lors d'un essai clinique de phase avancée

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(Ajoute des précisions tout au long du texte, le titre)

Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé lundi qu’une dose plus faible de son médicament expérimental avait atteint l’objectif principal d’un essai clinique de phase avancée mené chez des patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, une maladie grave entraînant une cicatrisation des poumons.

L'action de la société a progressé de plus de 6 % en pré-ouverture.

Cet essai, qui a recruté 1.255 participants, évaluait deux doses d’admilparant, l’objectif principal étant l’amélioration de la fonction pulmonaire sur une période de 52 semaines.

La société a indiqué que la dose de 60 milligrammes d’admilparant, prise deux fois par jour, présentait un bénéfice statistiquement significatif par rapport au placebo en termes de préservation de la fonction pulmonaire.

La fonction pulmonaire a été mesurée par la capacité vitale forcée, c’est-à-dire la quantité d’air qu’une personne peut expirer de manière forcée après avoir pris une profonde inspiration.

En revanche, la dose plus élevée de 120 mg n’a pas montré d’amélioration statistiquement significative de la fonction pulmonaire sur la même période.

Le médicament a été globalement bien toléré aux deux doses, le nombre d’arrêts de traitement dus à des effets indésirables étant faible et similaire à celui observé dans le groupe placebo, a précisé la société.